Irena Avbelj je bila med letoma 1992 in 2011 v svetovnem vrhu padalstva. Foto: www.alesfevzer.com

V hram slavnih padalcev vsako leto vstopi okoli deset športnikov, ki so s svojimi izjemnimi dosežki in dejanji zaznamovali športno padalstvo.

Letos je ta čast med drugim doletela nekdanjo telovadko, plavalko in potapljačico iz Ljubljane, ki je največje sledi pustila prav v padalstvu in paraskiju ter na največjih civilnih in vojaških mednarodnih tekmovanjih na svetu in v Evropi osvojila kar 20 odličij zlatega, 11 srebrnega in šest bronastega leska.

Avbljeva je za svoje izjemne dosežke leta 2006 prejela Bloudkovo nagrado, najvišje državno priznanje na področju športa v Sloveniji.

Imenitno kariero je presekala huda poškodba: na evropskem prvenstvu v Kikindi leta 2011 so ji dve sekundi pred pristankom odpovedali mehanizmi za pristajanje. Ob okrevanju je prestala 18 operacij na levi nogi, desnem kolenu in hrbtu.