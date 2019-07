20-letna Garnbretova je v kvalifikacijah svojo nalogo opravila brezhibno, od prvega do zadnjega oprimka je preplezala obe kvalifikacijski smeri.



Janja Garnbret je v Chamonixu prvič zmagala leta 2016, nato je slavila tudi leta 2017. Lansko preizkušnjo je končala na drugem mestu, enako kot leta 2015, ko je bila druga na tekmi svetovnega pokala, ki je štela tudi za evropsko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Prvo mesto si je razdelila s komaj 15-letno Južno Korejko Seo Čaehjun, ki je na uvodni tekmi težavnostne sezone svetovnega pokala v nenavadnem finalu, v katerem so vse finalistke razen Garnbretove padle na istem oprimku, končala na drugem mestu za svoje prve stopničke.

Tretja v kvalifikacijah je bila še ena petnajstletna senzacija tekme v Villarsu, Japonka Ai Mori, ki je uvodno tekmo sezone končala kot tretja na svojih drugih letošnjih stopničkah v svojem drugem finalu na tekmah najvišje ravni.

V polfinalu tudi Lučka Rakovec, Mia Krampl in Vita Lukan

V sobotnem polfinalu bo imela Slovenija šest predstavnikov, štiri v ženski in dva v moški konkurenci. Lučka Rakovec je v naslednji krog napredovala s sedmim dosežkom, Mia Krampl z enajstim, Vita Lukan je ženski polfinale ujela z 20. mestom kvalifikacij.

Kramplova in Rakovčeva sta v Villarsu priplezali vse do finala, v katerem sta osvojili peto in šesto mesto, Lukanova je bila blizu najboljši osmerici na 13. mestu.

V polfinalu tudi Škofic in Bergant

Domen Škofic, ki je tekmo v Villarsu končal na četrtem mestu, je v kvalifikacijah Chamonixa vpisal osmi dosežek. Polfinale si je s 15. mestom priboril tudi Martin Bergant. Brez polfinala so ostali Tjaša Kalan (27.), Jernej Kruder (30.), Anže Peharc (44.), Luka Potočar (55.), Milan Preskar (67.) in Urška Repušič (60.). Pri moških vodi Čeh Adam Ondra, ki je edini v moških kvalifikacijah osvojil do vrha obe smeri.



Garnbretova v svetovno znanem središču alpskega turizma, smučanja, alpinizma in oddiha lovi svojo tretjo zmago, sedemindvajseto v svetovnem pokalu ter osmo letošnjo. Korošica letos v svetovnem pokalu v balvanih in težavnosti še ne pozna drugega kot zmage. Z nizom samih zmag, nanizala jih je šest, je kot prva v zgodovini osvojila balvanski seštevek sezone svetovnega pokala. Isti podvig želi ponoviti tudi v drugem delu sezone, ki je v znamenju dolgih smeri.