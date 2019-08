Janja Garnbret, dvakratna svetovna prvakinja v balvanskem plezanju. V svoji zbirki ima pet odličij s svetovnih prvenstev, od teh so štiri zlatega sijaja. Foto: EPA

Svojo superiornost je nova stara svetovna prvakinja pokazala že na uvodnih dveh balvanih. Medtem ko so se tekmice mučile, je 20-letnica kot blisk splezala na vrh in si priplezala prednost.

Na zadnji preizkušnji, kjer so se tekmice znova mučile - štiri minute so se trudile in praktično niso prišle nikamor -, je Garnbretova vrh dosegla že po vsega 40 sekundah!

Edina, ki ji je za trenutek vrgla rokavico, je bila Japonka Akijo Noguči, ki je na koncu osvojila drugo mesto, bronasto odličje si je zagotovila Britanka Shauna Coxsey.

Ves čas predstave na najvišji ravni

Garnbretova je sicer poskrbela tudi za najboljši dosežek polfinala. Korošica je prvenstvo začela v nedeljo s prepričljivim nastopom v kvalifikacijah, edina od vseh nastopajočih je vsakega od petih balvanskih problemov rešila v prvem poskusu, v naslednji krog se je uvrstila z najboljšim možnim izkupičkov petih osvojenih balvanov. V polfinalu je rešila tri od štirih balvanskih problemov, vajo je ponovila nato še v torkovem finalu.

Lučka Rakovec je z dvema osvojenima conama v polfinalu zasedla 12. mesto, Urška Repušič in Mia Krampl sta z eno osvojeno cono balvansko tekmovanje sklenili na 15. in 17. mestu.

Prva, ki je ubranila naslov prvakinje

Garnbretova je postala prva tekmovalka na svetovnih prvenstvih, ki je na balvanih uspešno ubranila naslov svetovne prvakinje. Pred njo je ta dosežek uspel le slovitemu Rusu Dmitriju Šarafutdinovu v letih 2011 in 2012. Z dvema naslovoma balvanske svetovne kraljice je ponovila dosežek že upokojene avstrijske zvezdnice vertikale Anne Stöhr, ki je balvanski zlati kolajni osvojila na svetovnih prvenstvih v letih 2007 in 2011. Več zlatih kolajn na balvanih ima le Šarafutdinov, ki je osvojil tri naslove balvanskega prvaka.