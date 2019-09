Peter Kauzer je storil napako in zaradi dotika prejel dve kazenski sekundi. Foto: Nina Jelenc

S suvereno zmago v Pragi je skupno slavje v svetovnem pokalu potrdil Čeh Jiri Prskavec, Kauzer je pristal na drugem mestu.

Drugo mesto je danes zasedel še en domačin Vit Prindiš, uvrstitev na zmagovalni oder pa si je priveslal še Francoz Boris Neveu, ki je Kauzerja premagal za 64 stotink sekunde.

"Bil sem prepozen in si prislužil dotik ter izgubil ritem. Škoda, brez te napake bi bil drugi, Prskavca pa se danes ni dalo prehiteti, tudi če bi sam pokazal optimalen nastop. Uresničile so se moje napovedi, da bo Čehe na domači progi težko premagati. Lahko sem zadovoljen s svojo vožnjo, s četrtim mestom in drugim mestom v svetovnem pokalu. V njem sem zmagal že trikrat, teh zmag pa ne morem primerjati z uspehi na evropskih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Še najbolj sem zadovoljen, ker se dobro počutim, upam, da bo tako ostalo do svetovnega prvenstva v Seuju," je bil dobre volje olimpijski podprvak, ki je bil za razliko od številnih drugih zadovoljen z zahtevno progo.

"Dve tretjini proge je bilo po mojem okusu, zadnja tretjina pa je bila kar nekaj. Bilo je preveč odprto in če si zgoraj izgubil, tega spodaj nisi mogel nadoknaditi. Na mojo žalost postavljavci niso imeli več možnosti, da bi tudi spodaj kaj 'zaštrikali', saj so že zgoraj izkoristili bonus," je menil Kauzer.

Hrastničan je bil v kvalifikacijah šesti. Martin Srebotnik in Niko Testen sta zasedla 26. oziroma 29. mesto, pokopali so ju predvsem dotiki. Enako velja za kanuistki Evo Alino Hočevar in Leo Novak, ki sta zasedli 21. oziroma 24. mesto.