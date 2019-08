S tremi zlatimi medaljami okoli vratu z nedavnega svetovnega prvenstva v športnem plezanju na Japonskem je 20-letna Garnbretova, doma iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, drevi pozdravila navijače in podpornike v središču Slovenj Gradca.

Poklonit so se ji prišli številni Korošci vseh generacij, tudi mladi plezalci, med drugim iz Alpinističnega kluba Slovenj Gradec, ki so svoje znanje pokazali na začasno postavljeni plezalni steni sredi Glavnega trga.

V Slovenj Gradcu sprejem za Janjo Garnbret

Na sprejemu so jo spremljali starši, ki so jo v prvi tečaj plezanja vpisali zato, ker je bila po besedah mame Darje Garnbret zelo živahna deklica. Danes spremljajo vsako njeno tekmo. "Občutki so prijetni in stresni," je o gledanju tekem povedala njena mama. O uspehu na nedavnem svetovnem prvenstvu pa: "Že prva zlata medalja nam je veliko pomenila. Druga je bila nadgradnja prve, tretja zlata je bila pa višek vsega!"

Sprejem med domačini ji zelo veliko pomeni, je zbranim povedala šampionka, ki se je po besedah slovenjgraškega župana Tilna Kluglerja v zgodovino Slovenj Gradca zapisala z zlatimi črkami. Foto: BoBo

Mama Janje Garnbret je danes za medije poudarila še, da je Janja še vedno doma v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in da sta s fantom Domnom Škoficem malo na Koroškem, malo na Gorenjskem. Tam, kot je danes na sprejemu ponovno izpostavil Škofic, pa načrtujeta tudi plezalni center, ki se bo imenoval Plezalni ranč.

Garnbretovi so za njene uspehe na slavnostnem odru drevi čestitali predstavniki politike, slovenjgraške športne zveze, vaške skupnosti Šmartno pri Slovenj Gradcu in javnega zavoda Spotur. Tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, prav tako domačin, ki je slovenski plezalki v slabem letu dni do olimpijskih iger v Tokiu zaželel, da ne stakne kakšne poškodbe in da ostane takšna, kot je. Za popotnico ji je podaril prvo značko, ki je bila izdelana za olimpijske igre v Tokiu.

Iz rok župana Mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja pa je Garnbretova danes prejela ček v vrednosti 5.000 evrov, ki ga je športnici podelil v imenu občine in občinskega sveta. V nagovoru je Klugler med drugim dejal, da je Garnbretova dokaz, da se s trudom in delom da doseči tudi visoko zastavljene cilje.

Olimpijske igre glavni cilj

Garnbretova se je na SP-ju v Japonskem najprej zapisala v zgodovino kot prva plezalka, ki je ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, nato je postala prva ženska, ki je na istem svetovnem prvenstvu slavila v težavnosti in balvanih, nato pa edina v zgodovini športnega plezanja s trojčkom zlatih medalj v težavnosti, balvanih in kombinaciji.

"Težko je postaviti nove cilje po taki sezoni, pa te sploh še konec ni. Po končani sezoni si bom morala v decembru postaviti nove cilje, ampak vsi vemo, da je naslednje leto olimpijsko leto, tako da bodo verjetno olimpijske igre tisti glavni cilj," je danes povedala Janja.