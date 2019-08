Jernej Kruder bo imel novembra še eno priložnost. Foto: EPA

Celjan je bil v hitrosti s časom 7,295 sekunde 13., na balvanih je z dvema rešenima problemoma dosegel deveto mesto, v težavnosti pa je bil z višino 29+ štirinajsti. Zmnožek vseh treh disciplin je znašal 1.638, kar je zadoščalo za mesto v spodnji polovici uvrščenih.

"Zelo sem utrujen in zadovoljen s svojim plezanjem, a tudi malo razočaran, saj se rezultatsko na koncu ni izšlo. Imel sem dovolj sreče v hitrostnem plezanju, res nesrečo pri balvanih in tudi v težavnosti nisem naletel na pravi stil smeri, tako da tudi tam rezultat ni bil dober in na žalost zmnožek na koncu ni bil dovolj dober, da bi se lahko danes kaj preveč veselil," je vtise strnil 28-letnik.

Najnižji zmnožek, ki je še prinašal finale, je bil 432. Kvalifikacije je dobil Alexander Megos z zmnožkom 17. Nemec je vodil po težavnosti in balvanih, drugi je bil branilec naslova iz Innsbrucka Avstrijec Jakob Schubert z zmnožkom 60, na balvanih in v težavnosti je bil drugi. Megos je v hitrosti dosegel 17. čas, Schubert 15. Tretje mesto kvalifikacij je pripadlo domačinu Tomoi Narasakiju z zmnožkom 112. Japonski plezalec je bil četrti v hitrosti in na balvanih ter sedmi v težavnosti.

V finalu kombinacije, s katerim se bo v sredo sklenilo tudi prvenstvo, bodo nastopili štirje Japonci. Ker ima vsaka država na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu na razpolago največ dve mesti, Japoncem pripada le še ena olimpijska vstopnica. Japonci imajo kot gostitelji olimpijskih bojev eno mesto že vnaprej zagotovljeno. Tudi na podlagi teh izračunov Kruderja še ne bo med olimpijskimi izbranci. Prva naslednja priložnost bo konec novembra v Franciji na dodatnih olimpijskih kvalifikacijah.

Brez olimpijske norme je na 18. mestu ostal tudi aktualni svetovni prvak v težavnosti Čeh Adam Ondra, lanski kombinacijski podprvak.

Edina Slovenka, ki je že 340 dni pred začetkom olimpijskih iger izpolnila normo, je Janja Garnbret. 20-letna Korošica bo edina slovenska predstavnica v finalu kombinacije. V nedeljskih kvalifikacijah je poskrbela za tretji dosežek. Že uvrstitev med najboljšo osmerico je Garnbretovi prinesla krstni nastop na olimpijskih igrah.

Tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu bo v torek lovila prav poseben dosežek. Kot prva v zgodovini lahko osvoji hat-trick zmag na enem prvenstvu. Na Japonskem je že pospravila dve zlati kolajni, na balvanih in v težavnosti.

Prenos bo od 9.25 naprej na TV SLO 2 in MMC-ju.