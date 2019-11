Kansas City je sezono začel kot glavni izzivalec New Englanda, a letos mu po odličnem septembru nikar ne steče. Foto: Reuters

Lanski dobitnik nagrade MVP je vrgel za 446 jardov in tri zadetke, Chiefsi so imeli ob koncu tekme prosti strel za izhod v podaljšek, a je domača obramba strel blokirala.

Dalvin Cook je v boju tekačev povsem nadigral Ezekiela Elliotta. Foto: Reuters

Cook blestel v napadu Minnesote

Minnesota je v gosteh premagala Dallas z 28:24. Vikingi so uvodno četrtino dobili z dvema zadetkoma in vodili s 14:0. Gostitelji so se nato približali, a preobrata niso zmogli. Dalvin Cook je po tleh za Minnesoto pridobil 97 jardov, po zraku pa še 86.

Svetniki brez zadetkov in zmage

Presenečenje je pripravila Atlanta, ki je v gosteh premagala New Orleans s 26:9. Svetniki so ostali brez enega samega zadetka, obramba Atlante pa je kar šestkrat porušila Drewa Breesa.

Liga NFL, 10. teden:

OAKLAND - LA CHARGERS 26:24

CHICAGO - DETROIT 20:13

CINCINNATI - BALTIMORE 13:49

CLEVELAND - BUFFALO 19:16

GREEN BAY - CAROLINA 24:16

TENNESSEE - KANSAS CITY 35:32

NEW ORLEANS - ATLANTA 9:26

NY JETS - NY GIANTS 34:27

TAMPA BAY - ARIZONA 30:27

INDIANAPOLIS - MIAMI 12:16

PITTSBURGH - LA RAMS 17:12

DALLAS - MINNESOTA 24:28

Ponedeljek:

SAN FRANCISCO - SEATTLE

Prosti:

DENVER, NEW ENGLAND, PHILADELPHIA, WASHINGTON, JACKSONVILLE, HOUSTON

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New England Patriots 8 1 0 4-0 6-1 Buffalo Bills 6 3 0 2-1 4-2 Miami Dolphins 2 7 0 1-2 2-5 New York Jets 2 7 0 0-4 0-6

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 7 2 0 3-1 5-2 Pittsburgh Steelers 5 4 0 1-1 4-2 Cleveland Browns 3 6 0 1-0 3-3 Cincinnati Bengals 0 9 0 0-3 0-5

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Houston Texans 6 3 0 2-1 5-1 Indianapolis Colts 5 4 0 2-0 4-4 Tennessee Titans 5 5 0 0-2 3-4 Jacksonville Jaguars 4 5 0 1-2 4-3

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 6 4 0 2-0 4-3 Oakland Raiders 5 4 0 2-1 3-2 Los Angeles Chargers 4 6 0 0-2 2-5 Denver Broncos 3 6 0 1-2 3-4

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Dallas Cowboys 5 4 0 4-0 4-3 Philadelphia Eagles 5 4 0 1-1 3-4 New York Giants 2 8 0 1-2 2-5 Washington Redskins 1 8 0 0-3 0-6

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 8 2 0 3-0 5-1 Minnesota Vikings 7 3 0 1-2 6-2 Chicago Bears 4 5 0 2-1 3-3 Detroit Lions 3 5 1 0-3 2-3-1

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New Orleans Saints 7 2 0 1-1 5-2 Carolina Panthers 5 4 0 1-1 2-4 Tampa Bay Buccaneers 3 6 0 1-2 3-5 Atlanta Falcons 2 7 0 1-0 2-4

Zahod