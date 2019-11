Lamar Jackson se je poigral z obrambo New Englanda. Foto: Reuters

Obramba Patsov je celo sezono nervirala nasprotne napade, proti Lamarju Jacksonu pa je bila popolnoma nemočna. Mladi podajalec je dosegel tri zadetke, enega po zraku, dvakrat pa se je sam z žogo znašel v končni coni.

Patsi so jih skoraj ujeli, nato pa ...

Baltimore je povedel s 17:0, Patsom je uspelo še do odmora znižati na 17:13, a so na začetku drugega polčasa naredili napako, Marlon Humphrey je pobral izgubljeno žogo, z njo tekel 70 jardov in Ravense spet popeljal v vodstvo.

Melvin Gordon je z 20 teki pridobil 80 jardov. Foto: Reuters

Chargersi presenetili Packerse

Slabo je igrala še ena dominantna ekipa Green Bay, ki je presenetljivo izgubila na gostovanju pri LA Chargersih (26:11). Domači tekač Melvin Gordon (80 jardov) je dosegel dva zadetka, obramba pa je Aarona Rodgersa omejila na vsega 161 jardov.

San Francsico na pol poti do popolne sezone

Brez praske je le še San Francisco, ki je za osmo zmago v gosteh premagal Arizono z 28:25. Jimmy Garoppolo je vrgel kar štiri podaje za zadetek. To je drugi najboljši štart v zgodovini 49ersov. Bolje so začeli le sezono 1990, ko so dobili prvih deset tekem.

Russell Wilson je s podajami pridobil 378 jardov. Foto: Reuters

Pet zadetkov Wilsona

V isti diviziji NFC zahod dobro igra tudi Seattle, ki je za sedmo zmago premagal sicer skromno Tampo Bay s 40:34. Prvi kandidat za MVP-ja sezone Russell Wilson je vrgel kar pet podaj za zadetek, s čimer je reševal skromno obrambo. Buccaneersi so 46 sekund pred koncem rednega dela izenačili na 34:34, Wilson je napad popeljal 22 jardov do končne cone, ko je ob izteku časa Jason Myers zgrešil prosti strel. Wilson v podaljšku ni želel tvegati s prostim strelom, zato je napad popeljal do zadetka, podajo je ujel Jacob Hollister.

Liga NFL, 9. teden:

ARIZONA - SAN FRANCISCO 25:28

JACKSONVILLE - HOUSTON 3:26

BUFFALO - WASHINGTON 24:9

KANSAS CITY - MINNESOTA 26:23

MIAMI - NY JETS 26:18

PHILADELPHIA - CHICAGO 22:14

PITTSBURGH - INDIANAPOLIS 26:24

CAROLINA - TENNESSEE 30:20

OAKLAND - DETROIT 31:24

SEATTLE - TAMPA BAY 40:34 (podaljšek)

DENVER - CLEVELAND 24:19

LA CHARGERS - GREEN BAY 26:11

BALTIMORE - NEW ENGLAND 37:20

Ponedeljek:

NY GIANTS - DALLAS

Prosti:

ATLANTA, CINCINNATI, LA RAMS, NEW ORLEANS

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New England Patriots 8 1 0 4-0 6-1 Buffalo Bills 6 2 0 2-1 4-1 Miami Dolphins 1 7 0 1-2 1-5 New York Jets 1 7 0 0-4 0-6

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 6 2 0 2-1 4-2 Pittsburgh Steelers 4 4 0 1-1 4-2 Cleveland Browns 2 6 0 1-0 2-3 Cincinnati Bengals 0 8 0 0-2 0-4

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Houston Texans 6 3 0 2-1 5-1 Indianapolis Colts 5 3 0 2-0 4-3 Jacksonville Jaguars 4 5 0 1-2 4-3 Tennessee Titans 4 5 0 0-2 2-4

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 6 3 0 2-0 4-2 Oakland Raiders 4 4 0 1-1 2-2 Los Angeles Chargers 4 5 0 0-1 2-4 Denver Broncos 3 6 0 1-2 3-4

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Dallas Cowboys 4 3 0 3-0 3-2 Philadelphia Eagles 5 4 0 1-1 3-4 New York Giants 2 6 0 1-1 2-4 Washington Redskins 1 8 0 0-3 0-6

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 7 2 0 3-0 4-1 Minnesota Vikings 6 3 0 1-2 5-2 Detroit Lions 3 4 1 0-2 2-2-1 Chicago Bears 3 5 0 1-1 2-3

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New Orleans Saints 7 1 0 1-0 5-1 Carolina Panthers 5 3 0 1-1 2-3 Tampa Bay Buccaneers 2 6 0 1-2 2-5 Atlanta Falcons 1 7 0 0-0 1-4

Zahod