Obramba New Englanda se je znesla nad Joshom Allenom. Foto: Reuters

New England je v derbiju neporaženih ekip divizije vzhod zmagal pri Buffalu s 16:10. Patrioti so veliko večino svojega posla opravili v prvi četrtini. V osmi minuti se je v končni coni znašel tekač Brandon Bolden, minuto pozneje so Patsi blokirali punt, z žogo se je v končno cono preselil Matthew Slater.

Kar štiri prestrežene podaje Patsov

Nadaljevanje je bilo slabše, Tom Brady je zbral le 150 jardov in vrgel eno prestreženo podajo, a ga je reševala obramba, ki je še bolj nadlegovala domači napad, saj je poskrbela kar za štiri prestrežene podaje (Joshu Allenu tri, nato se je poškodoval in še eno Mattu Barkleyju).

Patrick Mahomes je bil tudi sam prisiljen v šest tekov, s katerimi je pridobil 54 jardov. Med drugim je bil tudi v zadnjem napadu uspešen v četrtem poskusu. Foto: Reuters

Chiefsi tokrat stavili na tek

Kansas City je v gosteh premagal Detroit s 34:30. Levi so obrambo strnili in podajalcu Patricku Mahomesu precej omejili met (ostal je celo brez podaje za zadetek). Chiefsi so zato precej stavili na tek in po tej prvini dosegli tri zadetke, zadnjega 20 sekund pred koncem, ko je z enega jarda v končno cono stekel Darrel Williams.

Trije zadetki Chubba

Cleveland je v gosteh presenetil Baltimore s 40:25. Tekač Nick Chubb je dosegel kar tri zadetke, v 20 poskusih je zbral 165 jardov. Najbolj je zablestel sredi zadnje četrtine, ko mu je uspel tek, dolg kar 88 jardov, s katerim so Brownsi ušli v vodstvo 30:18.

Svetniki ustavili Dallasov tek

Dallas je izgubil prvič v sezoni, New Orleans ga je ugnal z 12:10. Kavboji so na vsaki od prvih tekem dosegli vsaj 31 točk, po tleh pa v povprečju pridelali 179 jardov. Domača obramba jih je tokrat omejila na vsega 45 jardov. Vse točke za zmagovalce je dosegel Wil Lutz, ki je zadel štiri proste strele.

V tem tednu je zmagala velika večina gostujočih tekem. Philadelphia je presenetila prej še neporaženi Green Bay. Foto: Reuters

Liga NFL, 4. teden:

GREEN BAY - PHILADELPHIA 27:34

ATLANTA - TENNESSEE 10:24

BUFFALO - NEW ENGLAND 10:16

DETROIT - KANSAS CITY 30:34

INDIANAPOLIS - OAKLAND 24:31

MIAMI - LA CHARGERS 10:30

NY GIANTS - WASHINGTON 24:3

BALTIMORE - CLEVELAND 25:40

HOUSTON - CAROLINA 10:16

LA RAMS - TAMPA BAY 40:55

ARIZONA - SEATTLE 10:27

CHICAGO - MINNESOTA 16:6

DENVER - JACKSONVILLE 24:26

NEW ORLEANS - DALLAS 12:10

Ponedeljek:

PITTSUBRGH - CINCINNATI

Prosta:

NY JETS, SAN FRANCISCO

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New England Patriots 4 0 0 3-0 4-0 Buffalo Bills 3 1 0 1-1 2-1 New York Jets 0 3 0 0-2 0-3 Miami Dolphins 0 4 0 0-1 0-3

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Cleveland Browns 2 2 0 1-0 2-1 Baltimore Ravens 2 2 0 0-1 1-2 Pittsburgh Steelers 0 3 0 0-0 0-1 Cincinnati Bengals 0 3 0 0-0 0-1

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Houston Texans 2 2 0 1-0 2-0 Indianapolis Colts 2 2 0 1-0 1-2 Jacksonville Jaguars 2 2 0 1-1 2-2 Tennessee Titans 2 2 0 0-2 1-2

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 4 0 0 1-0 3-0 Oakland Raiders 2 2 0 1-1 2-1 Los Angeles Chargers 2 2 0 0-0 2-1 Denver Broncos 0 4 0 0-1 0-2

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Dallas Cowboys 3 1 0 2-0 2-1 Philadelphia Eagles 2 2 0 1-0 2-2 New York Giants 2 2 0 1-1 2-1 Washington Redskins 0 4 0 0-3 0-4

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 3 1 0 2-0 2-1 Chicago Bears 3 1 0 1-1 2-1 Detroit Lions 2 1 1 0-0 1-0-1 Minnesota Vikings 2 2 0 0-2 1-2

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New Orleans Saints 3 1 0 0-0 2-1 Tampa Bay Buccaneers 2 2 0 1-0 2-2 Carolina Panthers 2 2 0 0-1 1-2 Atlanta Falcons 1 3 0 0-0 1-1

Zahod