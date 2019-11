New England je že zelo blizu končnici. Foto: Reuters

Začetek je obetal drugačen razplet, saj so gostitelji na začetku druge četrtine povedli z 10:0, a izkazalo se je, da so bile to njihove zadnje točke. Do konca polčasa je Nick Folk zadel tri proste strele in znižal na 10:9.

Odločilno podajo prispeval Edelman

Edine točke v drugem polčasu je dosegel Phillip Dorsett, ki je ujel podajo Juliana Edelmana. Patsi so pripravili posebno akcijo, s katero so uspešno presenetili obrambo Philadelphie. Tom Brady je vrgel za 216 jardov, a je prvič v karieri vrgel manj podaj za zadetek kot nekdo drug iz njegove ekipe (ob tem, da je Brady opravil večino podaj).

Minnesota se z Green Bayem bori za zmago v diviziji NFC sever. Foto: Reuters

Vikingi slavili po zaostanku 0:20

Še večji preobrat je uspel Minnesoti, ki je doma proti Denverju ob polčasu zaostajala z 0:20, na koncu pa slavila s 27:23. Kirk Cousins je za peto domačo zmago vrgel 319 jardov in tri podaje za zadetek.

Baltimore igra vse bolje

Vse večji favorit, da februarja pobere največjo nagrado, pa postaja Baltimore, ki je ujel zmagovalne tirnice. Ravensi so pred svojimi gledalci pometli s Houstonom z 41:7. Lamar Jackson je vrgel štiri podaje za zadetek, učinkovit pa je bil tudi po tleh, saj je s svojimi nogami osvojil 86 jardov. Ravensi so po skromnem začetku 2-2 zmagali šestkrat zapored.

Liga NFL, 11. teden:

CLEVELAND - PITTSBURGH 21:7

DETROIT - DALLAS 27:35

INDIANAPOLIS - JACKSONVILLE 33:13

MIAMI - BUFFALO 20:37

MINNESOTA - DENVER 27:23

TAMPA BAY - NEW ORLEANS 17:34

WASHINGTON - NY JETS 17:34

CAROLINA - ATLANTA 3:29

BALTIMORE - HOUSTON 41:7

SAN FRANCISCO - ARIZONA 36:26

OAKLAND - CINCINNATI 17:10

PHILADELPHIA - NEW ENGLAND 10:17

LA RAMS - CHICAGO 17:7

Ponedeljek:

LA CHARGERS - KANSAS CITY

Prosti:

GREEN BAY, TENNESSEE, NY GIANTS, SEATTLE

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New England Patriots 9 1 0 4-0 6-1 Buffalo Bills 7 3 0 3-1 5-2 New York Jets 3 7 0 0-4 0-6 Miami Dolphins 2 8 0 1-3 2-6

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 8 2 0 3-1 6-2 Pittsburgh Steelers 5 5 0 1-2 4-3 Cleveland Browns 4 6 0 2-0 4-3 Cincinnati Bengals 0 10 0 0-3 0-6

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Indianapolis Colts 6 4 0 3-0 5-4 Houston Texans 6 4 0 2-1 5-2 Tennessee Titans 5 5 0 0-2 3-4 Jacksonville Jaguars 4 6 0 1-3 4-4

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 6 4 0 2-0 4-3 Oakland Raiders 6 4 0 2-1 4-2 Los Angeles Chargers 4 6 0 0-2 2-5 Denver Broncos 3 7 0 1-2 3-4

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Dallas Cowboys 6 4 0 4-0 5-3 Philadelphia Eagles 5 5 0 1-1 3-4 New York Giants 2 8 0 1-2 2-5 Washington Redskins 1 9 0 0-3 0-6

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 8 2 0 3-0 5-1 Minnesota Vikings 8 3 0 1-2 6-2 Chicago Bears 4 6 0 2-1 3-4 Detroit Lions 3 6 1 0-3 2-4-1

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New Orleans Saints 8 2 0 2-1 6-2 Carolina Panthers 5 5 0 1-2 2-5 Atlanta Falcons 3 7 0 2-0 3-4 Tampa Bay Buccaneers 3 7 0 1-3 3-6

Zahod