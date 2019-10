Slovenci od odpravili Makedonce kar s 6:1. Foto: Sandi Škvarč

Ob pričakovani zmagi proti nekonkurenčnemu Kosovu bo najmanj druga. Za prvo mesto se bo nocoj pomerila z Ukrajino.

Najprej o zgodbi, ki je poskrbela, da eden od osmih turnirjev, na katerem se meri 32 evropskih reprezentanc, poteka v Skopju. Najprej je bil dodeljen Ukrajini, ker pa je žreb v to skupino uvrstil tudi Kosovo, so se začele težave. Ukrajina namreč ne priznava Kosova kot države, kar pomeni, da reprezentanca ne bi mogla potovati na turnir in Uefi ni preostalo drugega, kot da ga ponudi novemu gostitelju. Za organizacijo so se odločili v Severni Makedoniji in se seveda soočili tudi z nekaj več varnostnimi zahtevami, tako na igrišču kot tudi v hotelu, kjer sta nameščeni obe reprezentanci. Žal se politične peripetije odražajo tudi v športu.

Turnir, ki poteka v ogromni dvorani Jane Sandanski, je slabo obiskan. Domači novinarji pravijo, da se napolni samo za velike evropske tekme rokometašev Vardarja. Računali so, da bi morda četrtkova tekma med Ukrajino in Kosovom privabila nekaj več gledalcev zaradi Kosova, a je bilo vzdušje precej gldališko. Kosovo je nenazadnje nekonkurenčno in Ukrajinci so zlahka zmagali s 7:1.

V večerni tekmi pa dvoboj, ki je bil na papirju bolj izenačen. Makedonci so namreč računali, da bi presenetili Slovenijo in si pripravili izhodišče za eno od prvih dveh mest, ki prinašata napredovanje. Poskrbeli so tudi za kanček nagajanja, ko naši reprezentanci niso omogočili treninga v glavni dvorani večer pred tekmo, ampak so jih poslali v pomožno. Računali so tudi na pomoč občinstva, na pritisk s tribun, s katerim bi dobili dodaten zalet, ampak kaj ko je bilo navijačev manj kot petsto. Z vodilnim zadetkom so vnesli nekaj nelagodja v vrste Slovenije, ki je sicer deveta na Uefini lestvici, medtem ko je Severna Makedonija 22. In prav ta razlika, pa seveda izkušnje, so nazadnje preobrnile potek dvoboja, saj je v drugem polčasu prednost Slovenije narasla na končnih 6:1. Naša reprezentanca je ne nazadnje od leta 2010 redna udeleženka evropskih prvenstev, Makedonija še ni bila blizu. Skratka, prepričljiva uvodna zmaga.

Ob odsotnosti kaznovanega selektorja Andreja Dobovičnika je bil na trenerski klopi Matej Kavčič. "Dokazali smo, da smo boljša ekipa v vseh segmentih igre in izid je le odraz vsega tega," je povedal Kavčič.

Ukrajino je na rang lestvici štiri mesta višje od Slovenije. To bo dvoboj za prvo mesto, ki prinaša tudi boljše izhodišče za januarski elitni del kvalifikacij, ko se bodo že delile vozovnice za svetovno prvenstvo. To bo septembra prihodnje leto v Litvi.

Evropi pripada na svetovnem prvenstvu sedem mest, eno dobi gostitelj Litva, tako da jih ostane šest, kar pomeni, da bo doma ostala tudi katera izmed reprezentanc iz prve deseterice. In seveda Slovenija še ni bila na svetovnem prvenstvu, velja prepričanje, da ima sedanja generacija zadnjo priložnost za ta manjkajoči cilj.