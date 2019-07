Adam Peaty je z izidom 57,14 osvojil zlato medaljo na 100 metrov prsno. Foto: Reuters

Drugi dan plavalnih bojev na SP-ju so podelili štiri komplete medalj. Britanec Peaty je prvi v zgodovini, ki si je trikrat priplaval naslov svetovnega prvaka na 100 m prsno. Zmago je napovedal že v nedeljskem polfinalu, ko je s 56,88 postavil svetovni rekord, v finalu pa je plaval 57,14. Srebro je osvojil njegov rojak James Wilby, bron pa z azijskim rekordom 58,63 Kitajec Zibei Jan.

Peaty je seveda favorit še za 50 prsno, kjer ima visoke cilje tudi Slovenec Peter John Stevens. Kvalifikacije bodo v torek.

Odrova zadovoljna le z izidom Ponedeljkovo dopoldansko dogajanje: Tjaša Oder zadovoljna z izidom, a razočarana, ker se ni prebila v finale

V ženski konkurenci je na 100 metrov prsno Kanadčanka Margaret MacNeal s 55,83 nepričakovano ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Sarah Sjoestroem (56,22), ki je naskakovala peti zaporedni naslov. To je prvo kanadsko zlato odličje po letu 1978. Tretja je bila Avstralka Emma McKeon.

Na 50 m delfin je prepričljivo zmagal Američan Calaeb Dressel, od katerega v ameriškem taboru pričakujejo kopico kolajn. Z 22,35 se je na vsega osem stotink sekunde približal svetovnemu rekordu Ukrajinca Andrija Govorova, ki je bil razočaran nad šestim mestom. Pričakovano je prvo zlato na 200 m mešano osvojila tudi Madžarka Katinka Hosszu (2:07,53).

V polfinalu 100 m hrbtno se je Kitajec Jiayu Xu z rekordom prvenstev 52,17 na tri desetinke približal svetovnemu rekordu Američana Ryana Murphya, ki si je z Rusom Jevgenijem Rilovim in dosežkom 52,44 razdelil drugo mesto. Torek pa bo pokazal, ali je kdo še varčeval z močmi.

Izjemen finale se obeta tudi na 100 m prsno za dekleta. V polfinalu je Rusinja Julija Jefimova z 1:05,56 za desetinko sekunde ugnala Američanko Lilly King in to le nekaj dni po tem, ko je Američanka spet javno opozarjala, da za Jefimovo zaradi dopinga ni prostora na prvenstvu in od Mednarodne plavalne zveze zahtevala korenite spremembe pri kaznovanju zlorabe prepovedanih substanc v športu. V slovenskem taboru so z enim očesom spremljali tudi nastop Američana Andrewa Seliskarja v polfinalu na 200 m prosto, ki je na koncu osvojil 15. mesto.