Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta v letošnjem svetovnem pokalu na 200-metrski razdalji zmagali v Poznanju in Duisburgu, na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah pa sta slavili nov velik uspeh in postali svetovni podprvakinji. "Res sva si želeli zlato, a vsaka kolajna je zaželena, za zlato bova imeli še eno priložnost," je povedala Ostermanova. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenki, ki sta bili v tej disciplini letos še neporaženi, v finalu nista štartali najbolje, nato pa sta se prebili do drugega mesta in druge skupne kolajne na svetovnih prvenstvih (na prejšnjem SP-ju sta bili tretji) Za zmagovalnim beloruskim čolnom sta zaostali 51 stotink, bronasti Madžarki pa sta ugnali za sedem stotink.

"Kolajni se ne gleda v zobe. Belorusinji sta bili danes že premočni, kako močni sta, se je pokazalo že na evropskih igrah v Minsku, ko sta bili v vseh disciplinah hitri vlak za tekmice. Upam, da jutri ne bo tako, da bo nama čoln bolj stekel kot danes, ko sva imeli nekaj težav že na ogrevanju. Najinega trenerja Stjepana Janića z nama niso pustili, tako da sva se morali ogreti sami. Najbrž se je to pokazalo tudi na tekmi," je povedala Ponomarenko Janićeva, četrta z olimpijskih iger v Riu, ki je na svetovnih prvenstvih osvojila že peto kolajno, a zlate še nima.

Anja Osterman je bila v cilju na trnih, saj je bilo kar nekaj čolnov precej skupaj in ni takoj vedela za medaljo: "Ko sva prišla na cilj in ko sem pogledala okoli, sem videla, da smo bile štiri posadke zelo blizu skupaj, me je stisnilo v srcu, pomislila sem, da sva ostali brez kolajne. A hitro sva videli, da je bila skrb odveč, da sva prišli do srebra. Res je, da sva bili na 200 metrov še nepremagani, a proti Belorusinjama še nisva tekmovali."

Disciplina 200 metrov sicer ni olimpijska, za Slovenki bo tako še pomembnejši sobotni nastop v finalu na 500 metrov, kjer si bosta poskušali zagotoviti olimpijsko normo za Tokio. Za to bi jima zadostovalo šesto mesto, v finale pa sta se uvrstili z najboljšim časom v polfinalu.

Na prvenstvu leta 2017 v Račicah sta osvojili bronasto kolajno.