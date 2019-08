Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na Madžarskem, kot kaže, v zelo dobri formi. Foto: Nina Jelenc

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman nadaljujeta odlične nastope v kajakaškem dvojcu. Po sredini neposredni uvrstitvi iz kvalifikacij v finale na 200 metrov sta v Szegedu zmagali v polfinalni skupini na 500 metrov in se uvrstili v finale A na tej razdalji. S tem sta si zagotovili boj za kolajne in tudi možnost osvojitve tako želene olimpijske kvote. V polfinalu sta veslali dobre tri sekunde hitreje kot v kvalifikacijah. Na koncu sta bili 23 stotink sekunde hitrejši od Poljakinj Karoline Naje in Anne Pulawske ter 98 stotink od Francozinj Sarah Guyot in Manon Hostens.

V petek zjutraj bo v kvalifikacijah kajakašic na 500 metrov nastopila Mia Medved, ob 15:03 bosta Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman tekmovali v finalu A na 200 metrov, sledita pa še polfinalna nastopa Vida Debeljaka na 200 metrov in Jošta Zakrajška na 1.000 metrov.

"Bila je super vožnja, tudi zelo hitra. Dali sva vse od sebe. Zadnjih sto metrov je bilo nekoliko kritičnih, ampak naju nobena posadka ni dohitevala, tako da ni bilo treba dodajati dodatne moči in energije. Kvalifikacije niso bile najboljše, zato je temu sledila težja skupina v polfinalu, ampak je bila danes težka za druge, ne za naju," je povedala Ponomarenko Janićeva. Ostermanova je dodala: "Dali sva vse od sebe. Startali sva veliko hitreje kot v kvalifikacijah. Vedeli sva, da morava prehiteti ene z najine leve, da bi bile med prvimi tremi, ampak sva prehiteli vse in zmagali. Upajmo, da bova to ponovili v soboto."

Slovenski reprezentantki sta veslali v najzahtevnejši polfinalni skupini. Poleg Slovenk, Poljakinj in Francozinj, ki so se uvrstile v finale, sta v tej skupini veslali še Nemki, ki sta na lanskem svetovnem prvenstvu osvojili bron. Pravi šok pa so doživeli Madžari, saj je bila njihova zvezdniška posadka Danuta Kozak in Anna Karasz v kvalifikacijah zaradi prelahkega čolna diskvalificirana. Madžarki sta bili branilki naslova svetovnih prvakinj.

Zelo dober nastop je uspel tudi kajakašu Joštu Zakrajšku, ki se je na olimpijski 1.000-metrski razdalji brez težav prebil v drugo fazo tekmovanja. V predtekmovalni skupini je bil od njega hitrejši le Čeh Josef Dostal, eden glavnih favoritov za kolajno na tem prvenstvu. "S tekmo sem zelo zadovoljen. Počutje je bilo zelo dobro, nekoliko sta me presenetila le temperatura in veter. V kvalifikacijah svetovnega prvenstva se vedno naredi neko sito med tistimi, ki se na koncu borimo za finale A in B, ter tistimi, ki se šele uveljavljajo. Štejem se med tiste, ki se bomo borili za finale A. Mi poskušamo v teh kvalifikacijah že kalibrirati občutke za tekmo," je po nastopu povedal Zakrajšek.