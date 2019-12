Odločitev izvršnega odbora Wade v Lozani je bila soglasna. Foto: Pixabay

To pomeni, da ruske zastave in himne ne bo ne na olimpijskih igrah leta 2020 in 2022 ne na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022. Športniki, ki bodo dokazali, da nimajo povezave z dopinškim škandalom, bodo lahko nastopali pod nevtralno zastavo.

Odločitev izvršnega odbora Wade v Lozani je bila sprejeta soglasno.

Kazen je Wada izrekla zaradi ponarejenih in drugače prikrojenih podatkov v protidopinškem laboratoriju v Moskvi.



Rusi imajo 21 dni časa za pritožbo.

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 je pod nevrtralno zastavo nastopilo 168 ruskih športnikov.

Kljub kazni bodo Rusi lahko nastopili na evropskem prvenstvu prihodnje leto, katerega eden izmed gostiteljev je tudi St. Petersburg.

Afera okoli ruskega dopinga je izbruhnila leta 2015, ko je komisija Wade na podlagi pričanj žvižgačev našla dokaze o obsežnem od države sponzoriranem dolgoletnem sistemu zlorab.