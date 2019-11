München je med 26. avgustom in 11. septembrom 1972 gostil poletne olimpijske igre, 50 let kasneje pa bodo na istih prizoriščih potekala združena evropska prvenstva. Foto: EPA

München bo leta 2022 med 11. in 21. avgustom z evropskimi prvenstvi v šestih športih obeležil še 50 let od olimpijskih iger v tem nemškem mestu. Srce prvenstva bo münchenski olimpijski park, so potrdili prireditelji. Za prenos bo znova poskrbelo televizijsko združenje EBU.

V Glasgowu so po združenim EP tekmovali tudi plavalci, ki pa leta 2022 ne bodo zraven.