Klemen Ferlin je v 1. polčasu zbral le eno ali dve obrambi, a zato bil v 2. delu jeziček na tehtnici, ki je prevesil na stran slovenskih prvakov. Foto: www.alesfevzer.com

Norvežani so po zaslugi Islandca Sigvaldija Björna Gudjonssona (na koncu z 10 goli z naskokom prvi strelec tekme) v prvem delu držali korak prednosti.

Celjani so v 2. polčasu prevzeli vajeti s povsem kolektivu podrejeno igro. Nenazadnje je trojica najboljših strelcev Tilen Kodrin, Patrik Leban in Josip Šarac dosegla po 5 golov, kar štirje po 3 zadetke, dva po dva, eden enega ...

Neposredno po menjavi strani igrišča je Elverum še enkrat povede za 2 gola, nato pa so pivovarji dobro izkoristili prednost igralca več in izključitev Lukasa Sandella med drugim dvakrat zaporedoma zadeli nebranjeni norveški gol za 18:18. Prebudilo se je tudi celjsko občinstvo, Klemen Ferlin je zaklenil svoja vrata in v 42. minuti so Celjani vodili z 21:18.

Norvežani so priključek iskali s hitrim zaključevanjem napada in spremembami obrambe s 6-0 na 5-1, a to ni prineslo preobrata. Razlika je rasla najprej na pet, celo šest zadetkov (29:23). Norvežani so se praktično predali in tik pred koncem so imeli Celjani pri izidu 32:24 največje vodstvo.

V soočenju dvojice prvakov brez točk v skupini A so varovanci Tomaža Ocvirka prišli do obvezne zmage in prvih dveh točk, s čimer ostajajo v igri za preboj iz skupinskega dela Lige prvakov. V celjski skupini A brez točk ostajata samo še Elverum in Zagreb.

"V prvem delu se nam taktika ni izšla. V drugem smo obrambo spremenili in če je ta dobra, steče tudi v napadu. Takrat dobiš samozavest in vse je lažje. S tako igro, kot smo jo pokazali danes v drugem polčasu, se tudi v nadaljevanju lahko nadejamo dobrih izidov," je po tekmi za televizijo Šport TV povedal glavni junak dvoboja vratar Klemen Ferlin.

LIGA PRVAKOV (M)

5. KROG, skupina A

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - ELVERUM 32:25 (14:15)

Šarac, Leban in Kodrin po 5, Grebenc, Grošelj, Horžen in Razgor po 3, Marguč in de Borges po 2, Poteko 1; Gudjonsson 10, Sandell in Solstad po 3, Blonz, Henneberg, PEttersen in Westby po 2, Burud 1.



7-m: Celje 3/4; Elverum 5/5.

Izključitve: Celje 6 minut, Elverum 8.

BARCELONA - PARIS SG 36:32 (19:15)



AALBORG - FLENSBURG 31:28 (14:16)



ZAGREB - PICK SZEGED 21:26 (10:15)

Lestvica:

BARCELONA 5 4 0 1 8 PARIS SG 5 4 0 1 8 AALBORG 5 4 0 1 8 FLENSBURG 5 3 1 1 7 PICK SZEGED 5 3 1 1 7 CELJE PIV. LAŠKO 5 1 0 4 2 ELVERUM 5 0 0 5 0 ZAGREB 5 0 0 5 0

5. KROG, skupina B

PORTO - MOTOR ZAPOROŽJE 35:35 (15:15)

MONTPELLIER - KIEL 30:33 (16:17)

VESZPREM - VARDAR 39:30 (27:17)

Marguč 2, Mačkovšek 1; Sikošek Pelko 4, Skube 2.

MEŠKOV BREST - VIVE KIELCE

27:31 (9:15)

Razgor 4; Janc 3.

Lestvica: