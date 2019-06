Celjani ostajajo del elitne druščine evropskih rokometnih klubov. Foto: www.alesfevzer.com

V prihodnji sezoni bo v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini zadnjič v veljavi igralni sistem z 28 udeleženci v štirih skupinah. Izvršni odbor EHF je potrdil vseh 16 ekip za skupini A in B v ligi prvakov in vseh 12 ekip v nekoliko manj kakovostnih skupinah C in D.

Za igranje v ligi prvakov se je prijavilo 35 ekip, ki jih je izvršni odbor EHF ocenil v skladu z merilnim sistemom, ki je obravnaval osem različnih področij, vključno s preteklimi nastopi, prizoriščem, gledalci, TV, trženjem in mediji. Na podlagi ocen se je izvršni odbor EHF odločil o ekipah za skupini A in B ter C in D.

Na podlagi kriterijev so bile odobrene prošnje za nastop v elitnem delu lige prvakov trem ekipam (francoskemu Montpellieru, nemškemu Kielu in madžarskemu Picku iz Szegeda), ki se bodo pridružili 13 nacionalnim prvakom v skupinah A in B.

V celotni ligi prvakov bo tako nastopalo osem nekdanjih zmagovalcev lige prvakov (Vardar, Barcelona, Flensburg-Handewitt, Celje Pivovarna Laško, Montpellier, Kiel, Kielce in Bidasoa Irun). Prvi krog bo odigran med 11. in 15. septembrom, žreb skupin pa bo opravljen v četrtek na Dunaju.

V elitni skupini A in B bodo poleg Celja Pivovarne Laško nastopili še nemška Flensburg-Handewitt in Kiel, francoska PSG in Montpellier, madžarska Veszprem in Pick Szeged, beloruski Meškov Brest, hrvaški Zagreb, danski Aalborg, španska Barcelona, makedonski Vardar Skopje, norveški Elverum, poljske Kielce, portugalski Porto in ukrajinski Motor Zaporožje.

V skupinah C in D bodo nastopili švedska Sävehof in Kristianstad, finski Cocks, romunski Dinamo Bukarešta, ruski Čehovski medvedi, švicarski Kadetten Schaffhausen, slovaški Tatran Prešov, danski Gudme, španska Bidasoa Irun, makedonski Eurofarm Rabotnik, poljska Wisla Plock in portugalski Sporting Lizbona.