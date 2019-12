Ribničani imajo po 13 krogih le en poraz, tako da za vodilnimi Celjani zaostajajo tri točke. Trebanjci imajo šest točk manj od Rika.

Ribničani so favoriti obračuna s Trebanjci. Foto: www.alesfevzer.com

Trebanjci so odlično odprli srečanje v Ribnici in se na krilih obramb Urha Brane v 15. minuti odlepili na 8:4. Gostje so tudi v nadaljevanju pokazali raznovrstno igro, tako da so držali prednost nekaj zadetkov. Polčas se je končal s 17:13. Brana je zbral 11 obramb.

Ribničani so v nadaljevanju hitro ujeli Trebanjce, saj je v 36. minuti Risto Vujačić izenačil na 18:18. V 42. minuti pa je Rok Setnikar z zadetkom za 21:20 Ribnico popeljal v vodstvo in trener gostov Ivan Vajdl je moral vzeti minuto odmora. A ta ni pomagala, saj so domači v 45. minuti z golom Davida Kovačiča povišali na 24:20.

A Trebanjci se niso predali. Šest minut pred koncem je Leon Rašo znižal na 26:25, tako da je moral tudi domači trener Damjan Škaper vzeti minuto odmora. Jan Pucelj je nato s sedmih metrov zadel za 27:25, a je Rašo goste znova povsem približal in to z igralcem manj. A to še ni bilo vse. Trebanjci so dobro minuto pred koncem z golom Gala Cirarja izenačili na 28:28.

Vodilni Celjani bodo v soboto gostili Urbanscape Loko.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 14. krog

Danes ob 20.00:

RIKO RIBNICA - TRIMO TREBNJE -:- (13:17)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

SLOVENJ GRADEC - BUTAN PLIN IZOLA

28:25 (13:14)

Pajt 11, Cvetko 5; Brumen 5.

Sobota ob 18.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - URBANSCAPE LOKA

Ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ - DOBOVA

KOPER - KRKA

GORENJE VELENJE - MARIBOR BRANIK

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 13 13 0 0 26 RIKO RIBNICA 13 11 1 1 23 GORENJE VELENJE 13 9 0 4 18 TRIMO TREBNJE 13 8 1 4 17 DOBOVA 13 8 0 5 16 KOPER 2013 13 5 1 7 11 JERUZALEM ORMOŽ 13 5 1 7 11 KRKA 13 5 0 8 10 URBANSCAPE LOKA 13 2 4 7 8 MARIBOR BRANIK 13 3 1 9 7 SLOVENJ GRADEC 13 3 0 10 6 BUTAN PLIN IZOLA 13 1 1 11 3