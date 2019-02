Aleks Kavčič, ki je v Velenje pred sezono prišel prav iz Škofje Loke, in Matic Verdinek sta bila tudi tokrat med najboljšimi v velenjski ekipi. Verdinek je dosegel sedem golov, Kavčič pa šest. Foto: www.alesfevzer.com

Začetek tekme v Rdeči dvorani je postregel z izenačenim bojem, nato pa so si varovanci domačega trenerja Zorana Jovičića priigrali štiri gole naskoka (9:5). A trdoživi gorenjski rokometaši so vselej ujeli stik z njimi in jim vztrajno dihali za ovratnik. Popustili so šele v končnici prvega polčasa, ki so ga ose končale s prednostjo 17:14.

V drugem polčasu so Velenjčani dodali plin in bili vselej za korak ali dva pred tekmeci iz Škofje Loke. V 37. minuti so jim tako ušli na sedem golov naskoka (22:15) in razrešili vse dvome o zmagi. V domači ekipi sta bila najučinkovitejša Matic Verdinek s sedmimi in David Miklavčič s šestimi goli, medtem ko sta pri gostih Grega Jamnik in Tim Bogdanić-Jenko dosegla po štiri zadetke.

Vodilni Celjani so že sredi tedna pričakovano gladko s 40:30 porazili Sviš Ivančno Gorico.

LIGA NLB, 19. krog:

GORENJE VELENJE - URBANSCAPE LOKA

32:23 (17:14)

Verdinek 7, Miklavčič 6, Kavčič 5; Jenko Bogdanič in Jamnik 4.

CELJE PL - SVIŠ IV. GORICA

40:30 (21:16)

300; Marguč 7, Kodrin in Razgor po 4; Zafran 7, Fink in Tekavčič po 6.

KOPER 2013 - JERUZALEM ORMOŽ

27:19 (16:8)

Krečič 6, Sokolič 4; Hebar 6, Čudić 4.



MARIBOR BRANIK - DOL TKI HRASTNIK

31:15 (14:7)

Štumpfl, Jerenec, Celminš, Žabić, Marušić 4; Grušovnik 3.



RIKO RIBNICA - TRIMO TREBNJE

29:26 (17:13)

Horvat 6, Knavs in Strmljan po 5; Cvetko 8, Mat. Kotar 4.

Nedelja ob 18.15:

DOBOVA - KRKA