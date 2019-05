Aleks Kavčič je dosegel pet golov, tudi zadnjega domačega za 26:25. Foto: www.alesfevzer.com

Srečanje v Rdeči dvorani je bilo vseskozi zelo izenačeno. Sproščeni in spočiti Ribničani so polčas dobili s 15:13. Domači so v nadaljevanju hitro izenačili, nato pa je sledila izenačena tekma "gol za gol".

Gorenje po remiju z Ribnico do drugega mesta

Blaž Nosan je štiri minute pred koncem zadel za izenačenje na 25:25. Aleks Kavčič je s pomočjo vratnice poskrbel za novo vodstvo domačih, ki pa ga je izničil Rok Setnikar s sedemmetrovke na začetku 60. minute (26:26).

Zadnjih pet minut tekme Gorenje - Ribnica

Ekipi zapravili napada za zmago

V zadnji minuti so imeli najprej Velenjčani "zaključno žogo" v svojih rokah, vendar so zapravili svoj napad, a tudi Ribničanom v zadnjih 15 sekundah ni uspelo zabiti zmagovitega gola. V velenjski ekipi je bil najučinkovitejši Miha Kavčič s šestimi goli, v ribniški pa Setnikar z osmimi zadetki.

Tudi novi in stari državni prvaki Celjani, ki so naslov potrdili v sredo z zmago proti Ribnici, so remizirali v Škofji Loki (27:27).

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, končnica za 1. do 6. mesto

9. KROG

GORENJE VELENJE - RIKO RIBNICA

26:26 (13:15)

Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Haseljić 1, D. Tajnik 2 (1), Špelić 3, Matanović 4, Stojnić, Starc, Banfro 1, Drobež, Verdinek 4, Grmšek, Šiško, M. Kavčič 6, A. Kavčič 5.

Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 6, Horvat 1, Vujačić 1, Žagar, Knavs, Ranisavljević 1, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan 3, Pucelj 4, Tomšič, M. Nosan, Setnikar 8 (3), Košmrlj.

Sedemmetrovke: 1/1; 3/3

Izključitve: 6 min; 4 min

URBANSCAPE LOKA - CELJE PIV. LAŠKO

27:27 (12:13)

Al. Jesenko, Jamnik in Pipp po 5; Horžen 7, Kodrin 6, Marguč 4.

Nedelja ob 19.30:

MARIBOR BRANIK - KOPER 2013

Lestvica (za prvaka): CELJE PIVOVARNA LAŠKO 9 6 3 0 53 GORENJE VELENJE 9 7 1 1 49 RIKO RIBNICA 9 5 2 2 46 MARIBOR BRANIK 8 1 1 6 31 KOPER 2013 8 1 0 7 29 URBANSCAPE LOKA 9 2 1 6 27

LIGA NLB, končnica za 7. do 12. mesto

9. KROG

KRKA - JERUZALEM ORMOŽ

30:18 (13:10)

DOBOVA - DOL TKI HRASTNIK

38:33 (19:19)

SVIŠ IVANČNA GORICA - TRIMO TREBNJE

27:33 (10:15)