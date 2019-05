Mariborčani in Celjani so se v dvorani Tabor razšli brez zmagovalca. Foto: www.alesfevzer.com

Srečanje je bilo nekje do sredine prvega polčasa izenačeno, nato pa so se pivovarji odlepili. Po golu Kristjana Horžena za 10:6 v 20. minuti je trener domačih Marko Šibila vzel minuto odmora. Po njej se je prednost Celjanov še povečala 12:6, nato pa so domači do polčasa ublažili zaostanek (12:15).

Zadnjih pet minut tekme Maribor Branik – Celje PL

V 41. minuti semafor kazal +7 za pivovarje

Na začetku drugega polčasa so pivovarji "ponovili vajo" in se znova odlepili na +6 (20:14), tako da je moral trener Šibila vzeti minuto odmora. Po njej je Gal Marguč zabila za 21:14, kar je bila najvišja prednost pivovarjev na tekmi. A Mariborčani se niso predali. V 55. minuti so se približali le na -2 (24:26), potem ko je bil v protinapadu uspešen Tadej Sok. Trener gostov Tomaž Ocvirk je

Ženski rokometni klub Krim Mercator je dobil novo vodstvo. Na redni letni skupščini je predsednik postal Iztok Verdnik, sicer pomočnik predsednika uprave za korporativno komuniciranje Mercatorja. Športna direktorica je Deja Ivanović Krim, dvakratni evropski prvak, zadnji naslov je osvojil pred točno 16 leti, si v naslednji sezoni želi pomladiti ekipo in dokončati finančno stabilizacijo.

moral vzeti minuto odmora.

Šarac izenačil le nekaj sekund pred koncem

A po njej je Jaka Malus hitro zapravil napad, na drugi strani pa je Sok znižal le na -1 (25:26). Isti igralec je tri minute pred koncem izenačil na 26:26, po korakih Josipa Šarca pa je Matija Golik poskrbel za vodstvo Mariborčanov (27:26). Ovniček je izenačilm na drugi strani pa je Nikola Ranevski na začetku zadnje minute zabil za 28:27. Dišalo je po domači zmagi, a je nato odgovornost prevzel Šarac in le nekaj sekund pred koncem poskrbel za remi. Tadej Sok je bil z devetimi goli prvi strelec tekme, medtem ko jih je Kristjan Horžen pri gostih dosegel pet.



Lahko delo Gorenja proti Loki

V prvi tekmi dneva je drugouvrščeno Gorenje z 32:22 ugnalo Urbanscape Loko. Matic Verdinek je za zmagovalce dosegel osem golov.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, končnica za 1. do 6. mesto

7. KROG

MARIBOR BRANIK - CELJE PIOVARNA LAŠKO

28:28 (12:15)

Maribor Branik: Đurica, Simonič, Žabič 2, Planinšek, Hedl, Celminš 1, Marušič, Sok 9, Jerenec 3, Velkavrh 1, Ranevski 4, Budja, Jerebie 2, Golik 3 (1), Buneta 2, Štumpfl 1.

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 4, Jurečič, Malus 4, Rakita, Razgor, Ovniček 4, Marguč 3, Šarac 4, Accambray 1 (1), Kodrin 2, Horžen 5, Makuc, Anić 1, Blagotinšek.

Sedemmetrovke: 1/2; 1/2

GORENJE VELENJE - URBANSCAPE LOKA

32:22 (17:10)

Verdinek 8, M. Kavčič 6, A. Kavčič in Matanović 3; M. Jesenko, Mali in Pipp 4.

Sobota ob 19.00:

RIKO RIBNICA - KOPER 2013

Lestvica (za prvaka): CELJE PIVOVARNA LAŠKO 7 5 2 0 50 GORENJE VELENJE 7 6 0 1 46 RIKO RIBNICA 6 4 1 1 43 MARIBOR BRANIK 7 1 1 5 31 KOPER 2013 6 1 0 5 29 URBANSCAPE LOKA 7 1 0 6 24

LIGA NLB, končnica za 7. do 12. mesto

7. KROG

DOBOVA - TRIMO TREBNJE 37:37 (19:22)

JERUZALEM ORMOŽ - DOL TKI HRASTNIK

30:23 (17:15)

Sobota ob 20.00:

KRKA - SVIŠ IVANČNA GORICA