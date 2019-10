Alja Varagić je bila s petimi goli ob Nini Zulić najboljša strelka Krima. Foto: www.alesfevzer.com

Madžarke so pričakovano hitro prevzele pobudo, saj so povedle s 3:0, Krimu pa prvi zadetek dovolile šele v osmi minuti, ko je Valentina Klemenčič znižala na 1:3. Zatem so se Ljubljančanke Györu približale tudi na zgolj zadetek (3:4), a so ugledne tekmice imele vse bolj ali manj pod nadzorom, na krilih odlične Eduarde Amorim, ki je v prvem delu dosegla pet golov, tudi prvič povedle za pet zadetkov, in sicer v 19. minuti. Podobno prednost so zadržale do konca polčasa (9:13).

Györ brez težav držal prednost

Evropske prvakinje iz Györa premočne za krimovke

Tudi v nadaljevanju je dogajanje potekalo po podobnem scenariju. Madžarke so držale prednost štirih, petih zadetkov, prvič pa so za šest oziroma sedem pobegnile v 41. in 42. minuti po novih zadetkih Amorimove. Zmagovalec je bil tako odločen precej pred zadnjo sireno, posebej še po povišanju vodstva tudi na devet zadetkov (25:16) v 45. minuti. Najvišja razlika je sicer znašala končnih 12 golov (33:21).

Pri varovankah Uroša Bregarja sta bili najučinkovitejši Nina Zulić in Alja Varagić, ki sta dosegli po pet golov. Na drugi strani je Eduarda Amorim zabila sedem golov.

Bregar pričakuje boljšo predstavo na Madžarskem

"Na prvem mestu bi rad čestital Györu, proti kateremu se je vedno težko pripraviti. Če želiš teči z njimi te bodo vedno prehiteli, če se boš preveč odprl te bodo takoj napadli. Nismo igrali na najvišjem nivoju, dobro smo jim parirali v prvem polčasu, a tudi Györ ni igral na najvišjem nivoju. Na zadnji domači tekmi so Erdu nasuli 40 zadetkov, kljub temu, da je tudi Erd zelo dobra ekipa. Želimo si, da bi čez dva tedna prikazali boljšo predstavo, z delom bomo začeli že jutri," je pudaril trener Bregar.

Ekipi se bosta 2. novembra pomerili še na Madžarskem.

SKUPINA D, 3. krog

KRIM MERCATOR - GYÖR 21:33 (9:13)

Krim Mercator: van Kreij 1, Barič 3, Cerovak 2, Klemenčič 4, Vojnović, Polajnar Vešligaj, Zulić 5, Kojić 1, Varagić 5, Mamić, Vučko, Snopova, Jurič, Bon Brzin, Abina, Žabjek.

Györ: Amorim 7, Leynaud, Oftedal 4, Edwige 1, Fodor 1, Kurtović 1, Nze Minko 6, Knedlikova 1, Bulatović 2, Bodi 1, Faluvegi 1, Puhalak 1, Brattset 2, Kiss, Hansen 5.

Sedemmetrovke: 2/4; 2/3

Izključitve: 6 min; 4 min

Nedelja ob 19.00:

BANIK - SÄVEHOF

Vrstni red: Györ 4, Krim in Banik po 2, Sävehof brez točk.