22-letni Sevničan, ki drugo sezono igra na Poljskem, se bo v soboto v polfinalu zaključnega turnirja Lige prvakov v Kölnu skupaj s soigralci pomeril z madžarskim Veszpremom.

Blaž Janc, ki igra na desnem krilu, ima kljub "le" 22 letom precej izkušenj tako na klubski kot tudi na reprezentančni ravni. Jancu in soigralcem do osvojitve Lige prvakov manjkata še dve zmagi. V polfinalu jih čaka Veszprem, ki je letos tesno dobil obe medsebojni tekmi. Na Madžarskem je bilo 29:27, na Poljskem 36:35. Foto: EPA

"Na tekmo se pripravljamo kot na vse ostale. Verjamem, da se bomo dobro pripravili. Veszprem je ena najboljših ekip v Evropi, a na eni tekmi je vse mogoče," meni Janc, ki bo eden od sedmih slovenskih igralcev v Kölnu. Za Veszprem namreč igrajo Blaž Blagotinšek, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Gašper Marguč, za Vardar Staš Skube, za Barcelono pa Jure Dolenec.

V četrtfinalu ste pripravili veliko presenečenje, saj ste izločili favorizirani PSG, najboljše moštvo skupinskega dela. Kaj je po vaši oceni odločilo dvoboj v vašo korist?

Janc se je v Kielcah dobro znašel. Foto: EPA

Pred tekmo s Parizom najbrž ni bilo nikogar, ki bi stavil na nas. Glavna naša prednost je tako bila, da smo šli v tekmo brez pritiska, obremenitve. Pod pritiskom je bil PSG. Poleg tega smo verjeli, da imamo kvaliteto za zmago. In res smo odigrali fenomenalno prvo tekmo (zmaga 34:24, op. a.), drugo sicer izgubili (35:26, op. a.), a to je bil eden najslajših porazov v moji karieri. V nedeljo smo nato proslavili uspeh in se v ponedeljek vrnili v Kielce.

Sami ste na obeh tekmah zabili po štiri gole, s čimer ste bili med najboljšimi na igrišču. Očitno ste v dobri formi, kajne?

Res je. Moram reči, da sem se dobro vklopil v ekipo. To je moja druga sezona v Kielcah, zato mi je nekoliko lažje. Trener Talant Dušebajev mi zaupa. Vesel sem, da sem v taki formi, da sem pomagal ekipi in da nam je s skupnimi močmi uspelo.

PSG že vrsto let poskuša z zvezdniško zasedbo in velikimi vložki osvojiti Evropo, a to mu zaenkrat še ni uspelo. Laična ocena je, da je preveč zvezdnikov in premalo skupinskega duha oziroma je ena žoga premalo za vse zvezdnike. Kaj pa menite vi kot rokometni profesionalec?

Veselje Janca in soigralcev, potem ko so v Parizu izločili favorizirani PSG. Foto: EPA

Rekel bom, da v športu ne zmaga vedno denar. Zmaga ekipa, moštveni duh in to se je pokazalo tudi na teh dveh tekmah. Ni dovolj, da imaš vse najboljše igralce na svetu. Večkrat se je pokazalo, da moštveni duh in ekipa naredita več kot najboljši posamezniki.

V soboto ste z zmago nad Wislo (32:25) na povratni tekmi finala še 16. osvojili naslov poljskega prvaka. Pred 14 dnevi ste zmagali tudi v poljskem pokalu. To je lepa popotnica pred zaključnim turnirjem Lige prvakov, kajne?

Zagotovo. Osnovni cilj kluba je osvojitev vseh lovorik na domačem prizorišču. Bilo je težko, Wisla ima super ekipo, igra tudi v Ligi prvakov. Težko je igrati take derbije, vedno gre "gol za gol". Tako je bilo tudi tokrat. A pokazali smo, da smo boljši nasprotnik in zasluženo osvojili obe lovoriki.

V polfinalu Lige prvakov vas čaka Veszprem, s katerim ste se pomerili že v skupinskem delu in tesno izgubili obe tekmi. Kako potekajo priprave na obračun? Kje leži ključ do zmage?

Mi se pripravljamo na to tekmo kot na vse ostale. In verjamem, da se bomo dobro pripravili. Veszprem je ena najboljših ekip v Evropi, a na eni tekmi je vse mogoče. Zaključni turnir je že večkrat pokazal, da tam ni favoritov. In s takšno miselnostjo gremo v Köln tudi mi. Odločala bo dnevna forma. Upam, da bo na naši strani. Vsekakor gremo na Final four brez pritiskov in upam oziroma verjamem, da bo to za nas prednost.

Vaš trener Talant Dušebajev in Uroš Zorman, ki je zdaj njegov pomočnik, sta leta 2016 s Kielcami že pokorila Evropo, pred tem pa skupaj tudi že s Ciudad Realom. Kakšne nasvete vam dajeta v teh dneh pred polfinalom?

Uroš in Talant sta veliki imeni svetovnega rokometa. Veseli in srečni smo, da z njima delamo. Prepričan sem, da nam bosta dala vse potrebno za zaključni turnir.

Za Veszprem igrajo štirje Slovenci Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek, Dragan Gajić in Gašper Marguč. Ali ste se z njimi že kaj slišali, se kaj zbadate?

Z vsemi smo prijatelji. Eden drugemu smo čestitali po uvrstitvi na zaključni turnir. Zagotovo se bomo pred tekmo kaj videli in šli na pijačo. A kot profesionalci vemo, da na tekmi ni prijateljstva. Naj zmaga boljši, po tekmi si bomo dali roke in to je to.

Drugi polfinalni par je Barcelona - Vardar, tako da ste na zaključnem turnirju prve štiri ekipe iz skupine A, v kateri je zmagala Barcelona pred Veszpremom, Vardarjem in Kielcami. Ali bi lahko dejali, da je Barcelona zato favorit ali pa na zaključnem turnirju, kjer odloča ena tekma, ni favoritov?

Zasedba v Kölnu dokazuje, kako močna je bila naša skupina. Če gledamo celotno sezono, je definitvno Barcelona favorit številka ena, a zaključni turnir je, kot sem že omenil, večkrat pokazal, da ni favoritov. Mislim, da imamo vse štiri ekipe enake možnosti za osvojitev lovorike, tako da bo zelo zanimivo.

S Kielcami imate še enoletno pogodbo. Boste po izteku le-te ostali ali vas vleče drugam?

To je zanimivo vprašanje, ki mi ga večkrat zastavite. Imam še eno leto pogodbo s Kielcami. Po koncu sezone bom zbral vse ponudbe, ocenil pluse in minuse, nato pa se odločil. Naslednjo sezono zagotovo še ostanem tu, potem pa bom videl. Predsednik Kielc mi je že ponudil možnost za podaljšanje, tudi Talant me hoče, tako da so vse možnosti odprte.

Kako ste se sicer znašli na Poljskem in kaj najbolj pogrešate od doma?

Na Poljskem sem se dobro znašel. Imam Uroša, s katerim se precej druživa, tako da čas hitro mine. Življenje v Kielcah je super, imaš vse, kar potrebuješ. Imamo dobro ekipo, polno dvorano in rezultate. Najbolj zagotovo pogrešam družino, prijatelje, kulinariko in slovensko okolje nasploh. Ko si enkrat v tujini spoznaš, da drži slovenski pregovor, ki pravi, da je "povsod lepo, a najlepše je doma".