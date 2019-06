Športni dogodek z naslovom Rokometna simfonija bo 24. oktobra v celjski dvorani Zlatorog, dogodek pa organizirata Rokometna zveza Slovenije in športna agencija Sportanzo.

Luka Žvižej je za Slovenijo odigral 217 tekem in zabil 702 gola. Igralsko kariero je začel v Celju, nato pa jo nadaljeval v Mariboru, Teki Cantabrii, Barceloni, Pick Szegedu in Mindnu. Foto: EPA

"Nekateri menijo, da bi lahko svojo igralsko kariero podaljšal za leto ali dve, a moja odločitev je dokončna in se glede tega ne bom premislil niti v primeru, če dobim izjemno mamljivo ponudbo. Pred kratkim sem v Nemčiji copate dokončno obesil na klin, oktobrska tekma v Celju bo moje zadnje dejanje na igrišču," je na novinarski konferenci na sedežu RZS-ja v Ljubljani dejal Žvižej.

Žal mu je le, da z reprezentanco ni osvojil medalje

"V svoji športni karieri in življenju sem vedno hodil po svoji poti. Nekatere moje odločitve so se številnim zdele nesmiselne, a ničesar ne obžalujem. Kot mlad in nadobuden rokometaš sem sanjal, da bom nekoč oblekel dres Barcelone, kar mi je tudi uspelo. Vedno sem si postavljal visoke cilje, hkrati pa sem se zavedal vseh ovir na tej poti in jih premagoval. Žal mi je le, da na reprezentančni sceni nisem osvojil nobene kolajne, na četrto mesto na svetovnem prvenstvu v Španiji 2013 pa sem vendarle izjemno ponosen, kot da bi osvojil odličje najžlahtnejšega leska," je povedal Žvižej, ki se bo po koncu sezone vrnil v svoj matični klub iz mesta ob Savinji.

Žvižej bo v Celju vzgajal mlade igralce

"Z vodstvom Celja Pivovarne Laško sem hitro našel skupni jezik, imamo podobno vizijo in cilje. Vesel sem, da bom svojo pot po koncu igralske kariere nadaljeval v svojem matičnem klubu. Celje je moje mesto, v tem okolju je moj dom in tukaj se najbolje počutim. Zato verjamem, da bo to sodelovanje plodno in bo dalo dobre rezultate, vsekakor pri meni velja 'Enkrat za Cele, vedno za Cele'. Zato obljubljam, da se bom podobno kot prej na igrišču, tudi zdaj ob njem vedno po maksimalnih močeh boril za naše skupne cilje," je o vrnitvi celjski klub dejal Žvižej, ki bo prevzel skrb za vzgojo mladih igralcev.

Na poslovilni tekmi Karabatić, Gensheimer, Romero ...

Svojo zadnjo tekmo bo skupaj z Zormanom odigral 24. oktobra, v družbi svojih prijateljev in največjih svetovnih rokometnih zvezdnikov. Na dogodek so tako povabljeni številni nekdanji in zdajšnji rokometaši, kot so Nikola Karabatić, Dejan Perić, Aleš Pajovič, Uwe Gensheimer, Luc Abalo, Edvard Kokšarov, Vid Kavtičnik, Renato Vugrinec, Sergej Rutenka, Iker Romero, Blaž Janc in številni drugi.

"Za ta dogodek se temeljito pripravljam, na svoji zadnji tekmi želim zmagati. Veselim se tega dneva, to bo zagotovo spektakel, ki ga še ni bilo na rokometnem področju," je v zvezi s tem dejal Žvižej, ki je še nekoliko skrivnosten glede gostov in samega scenarija na športnem spektaklu par excellence, glede na njegove dobro znane igralske veščine iz preteklosti – predvsem odmevno je bilo njegovo imitiranje dolgoletnega soigralca Perića – pa se bo o celotnem dogodku zagotovo še dolgo govorilo.

702 gola in 217 tekem za Slovenijo

Žvižej je na reprezentančni sceni dosegel 702 gola, kar je največ v zgodovini slovenskega rokometa. Z 217 odigranimi tekmami je drugi na večni lestvici, več nastopov od njega je zbral le Zorman, ki je trenutno eden od pomočnikov slovenskega selektorja Veselina Vujovića in prvi asistent Talanta Dušebajeva pri poljskih Kielcah.