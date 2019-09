Trenerji rokometnih prvoligašev. Foto: RZS

Liga NLB se je uradno začela v sredo, ko je Riko Ribnica zavoljo obveznosti v prvem predkrogu evropskega pokala EHF - na prvi tekmi je premagala estonski Pölva Serviti z 32:22, povratna tekma pa jo čaka v soboto, 7. septembra - v gosteh ukanila Slovenj Gradec s 36:33. Konec tega tedna bodo na sporedu še preostale tekme, v petek bo tekma med trebanjskim Trimom in ormoškim Jeruzalemom, sobotni pari pa so Butan plin Izola - Celje Pivovarna Laško, Dobova - Koper, Krka - Maribor Branik in Urbanscape Loka - Gorenje Velenje.



Celjani naskakujejo 24. naslov

Celjski rokometaši so lani osvojili šesti zaporedni naslov državnih prvakov, skupno pa 23. V minuli sezoni sicer niso izpolnili vseh ciljev. Z ubranitvijo naslova državnih prvakov so resda osvojili najbolj želeno in prestižno domačo lovoriko ter si zagotovili nastop v Ligi prvakov, zalomilo pa se jim je v pokalnem tekmovanju in superpokalu. Obe lovoriki iz minule sezone so izgubili v Novem mestu, proti Krki superpokal in Gorenju pokal .



Pred novo sezono so že popravili en lanski spodrsljaj in na nedavnem superpokalu v Slovenj Gradcu premagali Velenjčane z 25:23. A papirnati favoriti iz mesta ob Savinji se zavedajo, da je pred njimi izjemno zahtevna sezona, saj so po koncu minule ostali brez številnih nosilcev igre, novinci v ekipi pa se še lovijo in iščejo pravo povezavo znotraj ekipe.



V Zlatorogu so ne glede na vse sestavili povsem spodobno zasedbo za domačo sceno, večje težave se ji obetajo na mednarodni sceni. V elitni skupini A lige prvakov jih namreč čakajo veliko bogatejši in uglednejši tekmeci, kot so nemški Flensburg-Handewitt, francoski PSG, španska Barcelona in madžarski Pick Szeged, bolj enakovredni so danski Aalborg, hrvaški Zagreb in norveški Elverum.



"Če ne bomo maksimalno zbrani na vseh tekmah, bodo težave. Igralci se morajo dokazovati na vsaki tekmi, to jim moramo vcepiti. Če nam bo to uspelo, bo sezona nekoliko lažja. Bo pa vseeno težko, saj si vsi želijo naš skalp," je na novinarski konferenci pred novo sezono dejal trener Celja Tomaž Ocvirk.



Lahko Gorenje prekine celjsko vladavino?

Velenjčani so v minuli sezoni končno stopili iz sence Celjanov in po dolgem času v klubske vitrine pospravili domačo pokalno lovoriko, v tej sezoni pa želijo narediti korak naprej in osvojiti državno prvenstvo. Primorski strateg na klopi Gorenja Zoran Jovičić dobro krmari med vsemi čermi, po lanski dokaj temeljiti prenovi pa so v letošnjem prestopnem roku pripeljali še nekatere kakovostne okrepitve.



"Naš osnovni cilj je Škofja Loka. Ekipa je nevarna, nima česa izgubiti, tako da gremo s spoštovanjem v Škofjo Loko. In tako bomo vstopali v vsako tekmo. Želim si, da igramo trd, garaški rokomet, privlačen, hiter, kar smo počeli že lani. Upam, da bomo to nadgradili, kam nas bo to pripeljalo, pa ne vem. Zadovoljen bi bil že s tem, da vse našteto uresničimo," je povedal Jovičić.



Eden resnih kandidatov za vrh lestvice je Riko Ribnica, za preboj v zgornjo polovico pa se obeta hud boj med drugimi ekipami. V začetku sezone obetavne predstave kaže trebanjski Trimo, s prvo polovico lestvice se spogledujejo tudi Maribor Branik, Koper in Urbanscape Loka. Novomeška Krka je v primerjavi z minulo sezono ostala brez številnih igralcev, ormoški Jeruzalem in Dobova sta vselej nepredvidljiva, povratnika na prvoligaško sceno iz Izole in Slovenj Gradca pa bosta zaradi svoje armade navijačev izjemno trd oreh za vse slovenske ekipe na domačih tekmah.



Tekmovalni sistem v novi sezoni lige NLB ostaja nespremenjen. Najboljših šest ekip iz rednega dela se bo uvrstilo v končnico za prvaka, preostalih šest pa v skupino za obstanek. V obeh skupinah bo nato na sporedu dodatnih deset krogov, vse ekipe pa bodo v končnico prenesle točke, ki so jih osvojile v rednem delu državnega prvenstva. Po odigrani končnici bosta iz prvoligaške druščine izpadli dve najslabši ekipi iz skupine za obstanek, mesto med elito pa si bosta nato v sezoni 2020/21 izborili dve najboljši ekipi iz 1. B SRL.

LIGA NLB, 1. krog

SLOVENJ GRADEC - RIKO RIBNICA

33:36 (18:16)

Petek ob 19.00:

TRIMO TREBNJE - JERUZALEM ORMOŽ

Sobota ob 18.00:

BUTAN PLIN IZOLA - CELJE PL

Ob 19.00:

DOBOVA - KOPER

KRKA - MARIBOR BRANIK

Ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - GORENJE VELENJE