Gostje so korak z gostitelji držali do 22. minute, ko je semafor kazal le gol zaostanka (11:10), nato pa so pivovarji dodali plin in ob polčasu vodili z 18:12.

Celjani so na vrhu prvenstvene lestvice s stoodstotnim izkupičkom. Foto: www.alesfevzer.com

V drugem delu je prišla do izraza kakovostna premoč Celjanov, ki so hitro prišli na dvomestno razliko. Pri domačih je bil z devetimi zadetki najboljši Filip Rakita, pri gostih pa jih je dal Bojan Čudič 5.

V derbiju kroga se bosta v četrtek ob 17.30 v Velenju pomerila Gorenje Velenje in Trimo Trebnje. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 9. krog

CELJE PL – JERUZALEM ORMOŽ

40:21 (18:12)

Rakita 9, Razgor 6, Cvetko 4; Čudič 5, Ozmec 4.

Četrtek ob 17.30:

GORENJE VELENJE – TRIMO TREBNJE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sobota ob 18.00:

KRKA – DOBOVA

Ob 19.30:

MARIBOR BRANIK – BUTAN PLIN IZOLA

Ob 20.00:

KOPER – SLOVENJ GRADEC

Ob 20.30:

URBANSCAPE LOKA – RIKO RIBNICA