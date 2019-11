Hana Vučko je bila prva slovenska strelka. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenke so na turnirju v Tokiu remizirale z Japonsko in premagale Brazilijo. Selektor Uroš Bregar je proti evropskim in svetovnim prvakinjam spočil nekatere ključne igralke, priložnost pa namenil mlajšim. V uvodnih 20 minutah je proti Francozinjam na parketu še zadržal bolj izkušene posameznice (med njimi ni bilo kapetanke Ane Gros, ki je ni bilo v kadru), nato pa v ogenj "porinil" mlajše reprezentantke, za katere je bila ta izkušnja dragocena. Slovenke so polčas izgubile s šestimi zadetki (9:15), v drugem pa dosegle 12 golov. Polovico izmed njih jih je prispevala 21-letna zunanja igralka Hana Vučko, ki je bila tudi prva slovenska strelka. S po štirimi sta ji sledili Maja Svetik in Tjaša Stanko.

Na turnirju v Tokiu po najvišjih mestih ni posegla le izbrana vrsta, pač pa so se izkazale tudi posameznice. Grosova, ki je nastopila zgolj na uvodnih dveh tekmah, je bila z 18 goli najboljša strelka turnirja, z dvema zadetkoma manj ji je sledila Stankova. Med vratarkami je bila Maja Vojnovič z več kot tretjinsko uspešnostjo (36 odstotkov) druga najboljša posameznica, Amra Pandžić pa s 30 odstotki ubranjenih strelov četrta.

Pred slovenskimi dekleti je sedaj le še sklepni del priprav, ki ga bodo opravila v dobrih 1.000 kilometrov jugozahodno oddaljene pokrajine Amakusa. V soboto bodo začele nastope na šestem svetovnem prvenstvu. Najprej jih čaka dvoboj z Nizozemsko, v skupinskem delu pa se bodo srečale še z Norveško, Angolo, Kubo in Srbijo. V nadaljevanje tekmovanja se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance.

"Načrt smo izpolnili. Želeli smo, da bi brez Ane Gros 20 minut igrali s "polno močjo". Nato smo segli po menjavah. Glede na kakovost, ki jo premore Francija in dejstvo, da sem dal priložnost našim mlajšim igralkam, je slednjo dobro izkoristila Hana Vučko, ki je v drugem polčasu dosegla šest zadetkov. Na Turnirju v Tokiu smo z neodločenim izidom, zmago in porazom osvojili drugo mesto. Prvi del priprav tako lahko ocenim kot zadovoljiv. Zavedamo se, kje moramo našo igro še nadgraditi in katere elemente popraviti predvsem v obrambi. Gremo naprej," je povedal Bregar.

"Znano je, da je Francija ena najboljših reprezentanc na svetu. Selektor Bregar je tokrat več minut ponudil priložnost tudi nam, mlajšim igralkam. V igri smo prikazale precej nihanj. Opazen je bil naš primanjkljaj izkušenj, tako da so Francozinje znale "prebrati" nekatere naše namere. A po drugi strani je nekaj naših napadov tudi odlično uspelo. Zagotovo je vse skupaj dobro za naš rokometni razvoj," je povedala Hana Vučko.

Pripravljalni turnir:

SLOVENIJA - FRANCIJA 21:33 (9:15)

Slovenija: Zec, Klemenčič, Strnad, Žabjek 2, Stanko 4, Abina 1, Ferfolja, Vojnovič, Ljepoja, Zulič 3, Pišek 1, Pandžić, Vučko 6, Svetik 4.