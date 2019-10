Vijoličasti so se za zamenjavo trenerja odločili po le eni zmagi na šestih tekmah domače lige, kjer so na zadnjem, 12. mestu.

Športni direktor Maribora Mihael Pisanec in novi trener David Rokavec. Foto: Maribor Branik

Kalil se je v Zagrebu

Štiridesetletni Rokavec je sicer najbolj znan po svojem delu pri hrvaškem velikanu PPD Zagreb, kjer je bil najprej pomočnik Linu Červarju, nekaj časa pa tudi prvi trener članske ekipe. V Zagrebu je deloval tudi nazadnje, ko je bil pomočnik slovenskega trenerja Branka Tamšeta.

Pisanec: Manjkala sta ekipni duh in želja po zmagi

"V letošnji sezoni smo načrtno pomladili ekipo in si s tem zastavili visoke cilje na dolgi rok. Vsi igralci članske ekipe so individualno zelo kvalitetni. Pod vodstvom Marka Šibile so pridobili izjemno veliko tehničnega znanja, a rezultati niso bili takšni, kot bi si želeli. Vodstvo kluba je veliko težavo videlo v tem, da igralci ne delujejo kot ekipa, da manjka ekipni duh in želja po zmagi. Veseli nas, da smo se dogovorili z Davorjem Rokavcem, ki bo v navezi s pomočnikom Tomijem Matjašičem dvignil ekipo in poskrbel, da se bomo v dvorani Tabor spet veselili uspehov našega kluba," je za spletno stran kluba dejal poslovni direktor Maribora Mihael Pisanec.

Rokavec: Maribor spada v vrh slovenskega rokometa

Rokavec je z Mariborom podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja. "Prihajam v klub, ki sodi v vrh slovenskega rokometa. Ob klicu sem takoj začutil, da gre za pravi izziv, ki sem ga z veseljem sprejel. V ekipi vidim veliko potenciala, potrebne so določene spremembe in vnos energije, s katero bomo prišli do želenih rezultatov," pa je napovedal Rokavec, ki bo službo uradno začel 1. novembra. Prva preizkušnja ga čaka 3. novembra, ko bodo Mariborčani gostovali v Trebnjem.