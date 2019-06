Slovenci so hitro prevzeli pobudo. Avstrijci so se po zaostanku z 0:3 otresli začetnega pritiska in se v drugi polovici prvega polčasa približali na le gol zaostanka (10:9), a so se nato varovanci Veselina Vujovića zbrali in polčas dobili z 18:11.

Zadovoljni Slovenci po koncu tekme v Cerkljah na Gorenjskem. Foto: RZS

Slovenija je v drugem delu nadaljevala v podobnem slogu in vztrajno povečevala razliko, ki se je ob koncu tekme ustavila pri +16 (35:19). Priložnost so dobili vsi igralci, ob tem je pred domačim občinstvom, v slovenskih vratih, debitiral tudi Aljaž Panjtar.

Najboljši strelec pri Sloveniji je bil Mario Šoštarič z devetimi zadetki, Tilen Kodrin in Aleksander Špende pa sta jih dodala po pet.

Vujović: Pokazali smo pravi pristop

"Zadovoljen sem. Pokazali smo pravi pristop, skozi celotnih 60 minut. Veliko smo tekli, vratarji so dobro branili in vsi so dobili priložnost za igro. V nedeljo bomo videli, kako je pripravljen Vid Kavtičnik, Jure Dolenec je dobil nekaj minut, ki si jih je želel, pride pa tudi Darko Cingesar. Pred tekmo z Latvijo sem optimističen in verjamem, da lahko s takim pristopom igramo še bolje," je bil zadovoljen slovenski selektor Veselin Vujović.

Slovence v naslednjem tednu čaka zaključek kvalifikacij za evropsko prvenstvo. V sredo bodo gostovali pri Latviji, v nedeljo, 16. junija, bodo doma gostili Estonijo. Slovenci so si že zagotovili pot na evropsko prvenstvo, ki ga bodo januarja 2020 gostile Avstrija, Švedska in Norveška. Zdaj morajo potrditi še prvo mesto, kar pa ne bi smelo biti pretežko.

ROKOMET (M)

PRIPRAVLJALNA TEKMA

Cerklje na Gorenjskem:

SLOVENIJA - AVSTRIJA 35:19 (18:11)

Šoštarič 9, Kodrin in Špende 5, Marguč 3, Blagotinšek, Gaber, Mlakar in Vlah 2, Malus, Henigman, Ovniček, Verdinek in Suholežnik 1; Wagner 6, Dicker 3.

KVALIFIKACIJE ZA EP

SKUPINA 4

Sreda, 12. junija, ob 19.40 (Valmiera):

LATVIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 13. junija:

ESTONIJA - NIZOZEMSKA

Nedelja, 16. junija, ob 18.00 (Koper):

SLOVENIJA - ESTONIJA

NIZOZEMSKA - LATVIJA

Vrstni red: Slovenija 8, Latvija 6, Nizozemska 2, Estonija 0 točk.

Na evropsko prvenstvo se uvrstita najboljši dve reprezentanci in še štiri najboljše tretjeuvrščene iz osmih skupin. Slovenija se je na evropsko prvenstvo že uvrstila.