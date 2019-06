Slovenci so si že zagotovili pot na EP, na zadnjih dveh tekmah proti Latviji v gosteh (sreda ob 19.40) in Estoniji doma (nedelja, 16. junija, Koper) morajo potrditi še prvo mesto v skupini, za kar potrebujejo eno zmago.

Objem Nika Henigmana in selektorja Veselina Vujovića na zboru v Zrečah. Foto: www.alesfevzer.com

Pred tem pa se bodo varovanci Veselina Vujovića v soboto ob 18.00 v Cerkljah na Gorenjskem na pripravljalni tekmi pomerili še z Avstrijo, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič.

Priložnost za tiste, ki igrajo manj

"Za tekmo z Avstrijo smo se odločili zaradi več razlogov. Prvi je geografska bližina, drugi je njihov selektor, Aleš Pajovič, ki je nekdanji slovenski reprezentant. Je pa slovenska severna soseda tudi ena izmed gostiteljic prvenstva, ki ima zelo kvalitetno ekipo. Verjamem, da bo to dober preizkus za oceno stanja v naši reprezentanci, smolo imamo le s tem, da v ekipi ne bo tistih, ki igrajo v Franciji in Nemčiji, saj se ne bodo vrnili pravočasno. Bo pa to odlična priložnost za tiste, ki v izbrani vrsti sicer dobijo manj priložnosti, a so tekmovanje v državnem prvenstvu zaključili bolj zgodaj in se lahko dokažejo," je dejal selektor Vujović.

PRIPRAVLJALNA TEKMA

Sobota ob 18.00 (Cerklje):

SLOVENIJA - AVSTRIJA

KVALIFIKACIJE ZA EP

SKUPINA 4

Sreda, 12. junija, ob 19.40 (Valmiera):

LATVIJA - SLOVENIJA

Četrtek, 13. junija:

ESTONIJA - NIZOZEMSKA

Nedelja, 16. junija, ob 18.00 (Koper):

SLOVENIJA - ESTONIJA

NIZOZEMSKA - LATVIJA

Vrstni red: Slovenija 8, Latvija 6, Nizozemska 2, Estonija 0 točk.

Na evropsko prvenstvo se uvrstita najboljši dve reprezentanci in še štiri najboljše tretjeuvrščene iz 8 skupin. Slovenija se je na evropsko prvenstvo

že uvrstila.