Slovenija bo nastopila na 11. evropskem prvenstvu. EP 2020 bo potekal med 10. in 26. januarjem v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem.

Slovenija je v kvalifikacijski skupini 4 osvojila prvo mesto, na šestih tekmah je dosegla pet zmag in doživela en poraz. Foto: www.alesfevzer.com

Rokometaši kvalifikacije končali z zmago

Slovenija je na prvi medsebojni tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu Estonijo v Talinu premagala z 31:20 in je bila tudi na tokratni tekmi favoritinja. V Kopru je prikazala dva obraza – v prvem polčasu je dominirala, v drugem pa je sledila bleda predstava.

V slovenski reprezentanci je bil najučinkovitejši Matej Gaber s sedmimi goli, Gašper Marguč jih je prispeval šest.

Veselin Vujović ne more biti zadovoljen s predstavo svojih varovancev v drugem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com

Od slovenskega prvega polčasa za 5 ...

Slovenija je prvi polčas opravila z odliko. Povedla je s 5:0, gostje so se nato približali (8:6), a to je bila le začasna priključitev, saj so varovanci Veselina Vujovića v nadaljevanju iz minute v minuto višali prednost, ob samem koncu prvega polčasa so vodili že za 10 golov (19:9). Estonci so z dvema zaporednima goloma omilili zaostanek pred odhodom na odmor (19:11).

Analiza tekme Slovenija – Estonija

... do mrka v drugem polčasu

Drugi polčas so takoj začeli z golom (19:12), vodstvo so povišali na devet golov (26:17), a nato je sledil mrk v slovenski vrsti, ki je bila brezidejna v napadu, slabo so igrali tudi v obrambi. Gostje so to znali kaznovati, v štirih minutah so se z delnim izidom 7:0 približali na le dva gola zaostanka (26:24). Estonci so imeli napad za popolno priključitev, a ga k sreči niso izkoristili. Po dolgem času je Sloveniji le uspelo zadeti, med strelce se je vpisal Jaka Malus, ko je gol dodal še Borut Mačkovšek, je Slovenija spet lahko lažje zadihala (28:24). Ob nekaj obrambah Roka Zaponška (zbral jih je 12) je Slovenija ohranila svoja vrata nedotaknjena, spet so bolje zaigrali v napadu, in vodili so za 6 (32:26), tako da so tekmo mirno pripeljali do konca.

Dolenec se je opravičil navijačem za bledo predstavo Slovenije

Vujović: Moji varovanci kot veterani

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "To ni bila prava Slovenija, moji izbranci so na igrišču delovali kot veterani. Le v prvem polčasu smo bili osredotočeni, navkljub mojim opozorilom v garderobi, kar vam lahko potrdijo tudi igralci, pa smo v drugem močno popustili. V teh letih sem dodobra spoznal značaj mojih igralcev in vedel sem, da se bo zgodil padec. Moji igralci so v drugem polčasu bolj ali manj čakali na konec tekme in močno ogrozili svoje vodstvo. Na koncu smo navkljub težavam zmagali in osvojili prvo mesto v skupini, kar smo si pred začetkom tega ciklusa tudi želeli."

Borut Mačkovšek, reprezentant Slovenije: "Po tej predstavi me je kar malce sram. V prvem polčasu smo prevladovali, tudi uvod v drugo polovico tekme ni bil slab, nato pa so se začele vrstiti napake, iz estonskega vratarja pa smo naredili Thierryja Omeyerja, kar lahko samo mi. Vidi se, da je konec sezone, večina igralcev komaj čaka, da se vrne domov k družinam, psihološko in telesno smo povsem izpraznjeni."



Matej Gaber, reprezentant Slovenije: "Začeli smo dobro, a nato padli v črno luknjo. Nihče od nas ne ve pravega razloga za naš padec zbranosti v drugem polčasu, ki je bil pod vsako ravnijo. Najbolj pomembna je zmaga in prvo mesto v skupini, kar je bil tudi primaren cilj."



24 reprezentanc na EP-ju 2020

Slovenci so pred dnevi v Latviji doživeli prvi poraz v kvalifikacijski skupini 4. Ravno Latvijci pa so si poleg Slovenije izborili nastop na EP-ju 2020. Na tem tekmovanju bo prvič v zgodovini nastopilo 24 izbranih vrst, prvič bo tudi v treh državah.

Slovenija je do zdaj najboljšo uvrstitev dosegla na domačem EP-ju 2004, ko je osvojila srebrno medaljo. Na Hrvaškem leta 2000 je osvojila peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in v Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 dvanajsto, na Poljskem 2016 pa 14. mesto.

KVALIFIKACIJE ZA EP

SKUPINA 4, Valmiera

Koper

SLOVENIJA – ESTONIJA

32:28 (19:11)

Slovenija: Panjtar, Zaponšek 1, Blagotinšek 4, Henigman, Marguč 6 (2), Dolenec 2, Cingesar, Cehte 3, Kodrin 2, Gaber 7, Zarabec 2 (1), Šoštarič, Špende, Mačkovšek 3, Malus 2, Suholežnik.

Estonija: Priskus, Vitkar 1, Johannson 2, Sillaste 6 (1), Maasalu 1, Celminš 4, Toom 7, Timmo, Hiend 1, Roosna 2, Lees 1, Voika, Part 2, Varul 1, Ots.

Sedemmetrovke: 3/4; 1/3.

Izključitve: 8 min; 12 min.

2.000 gledalcev.

NIZOZEMSKA – LATVIJA

25:21 (13:11)

Vrstni red: Slovenija 10, Latvija 8, Nizozemska 6, Estonija 0 točk.