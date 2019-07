Kakovostna razlika v korist varovancev Saše Praprotnika je bila velika. Slovenci so si do polčasa priigrali prednost 22:6, ki so jo v nadaljevanju le še povečali.

Miha Kavčič, član Gorenja, je dosegel šest golov. Foto: www.alesfevzer.com

Najboljši slovenski strelec je bil Gašper Hrovat, ki je zabil sedem golov. Po šest sta jih dosegla Miha Kavčič in Tadej Mazej, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca tekme.

"Ko veš, da si na papirju boljši tekmec, in ko moraš to dokazati na igrišču, so to nemalokrat težke tekme. Kot že sam rezultat pove, smo uspešno podaljšali zmagovalni niz, ki ga želimo ohraniti tudi v nadaljevanju. Z vidika lestvice je za nas trenutno pomembnejša tekma s Srbijo, saj nam 1. ali 2. mesto v skupini prinaša lažje nasprotnike, kot če prvi del tekmovanja končamo tretji," je ocenil selektor Slovenije Saša Praprotnik.

Slovenija bo v nedeljo ob 16.30 igrala s Srbijo.

ROKOMET (M)

SVETOVNO PRVENSTVO (U-21)

SKUPINA A, Vigo (Španija)

SLOVENIJA - ZDA 43:16 (22:6)

Horvat 7, Kavčič in Mazej 6, Gartner 5, Košec in Kotar Miha 4, Novak, Rozman in Ocvirk 3, Pipp in Pirnat 1.

SLOVENIJA - JAPONSKA 29:22 (16:12)

SLOVENIJA - TUNIZIJA 32:25 (17:14)

Nedelja ob 18.30:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 22. julija, ob 21.00:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

V osmino finala se uvrstijo štiri najboljše ekipe.