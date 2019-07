Slovenski rokometaši so se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva do 21 let. Foto: RZS

Slovenci so se morali za preboj med osem najboljših pošteno potruditi. V prvem polčasu so dvakrat vodili s +4 po zadetkih Kristjana Horžena in Stefana Žabića, a so se Korejci vrnili, ekipi pa sta na odmor odšli izenačeni (17:17).



V nadaljevanju so bili gledalci priča izenačenem boju do zadnjih desetih minut (25:25), ko so Slovenci strnili vrste v obrambi, v napadu pa so mirno dosegali zadetke. Z delnim izidom 5:0 so se odlepili od nasprotnika (30:25) in prednost brez večjih težav zadržali do konca. Na koncu sta poraz z dvema zadetkoma le malce ublažila Čeolin Kim in Tan Kang.



V slovenski izbrani vrsti je bil najučinkovitejši Gregor Ocvirk, ki je dosegel 11 zadetkov, pet jih je dodal Miha Kotar, enega manj Domen Novak. Pri Korejcih je bil najbolj razpoložen Rakčan Kim, zadel je osemkrat.



Varovanci Saše Prapotnika se bodo v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem obračuna med Portugalsko in Nemčijo.

SP do 21 let, Vigo:

Osmina finala:

SLOVENIJA - Južna Koreja 32:28 (17:17)



Slovenija: Ocvirk 11, M. Kotar 5, Novak 4, Horžen in Mazej po 3, Pipp in Žabič po 2, Horvat in Ma. Kotar po 1.

Južna Koreja: R. Kim 8, T. Kang 6, J. Li, Ji. Kim in J. Šin po 3, S. Jeong, Ji. Jeon, Jo. Jeon, B. Kim in Č. Kim po 1.

Sedemmetrovke: 4/5; 4/4



Izključitve: 10 min; 6 min

DANSKA - Madžarska 30:29 (16:14)



EGIPT - Srbija 30:29 (15:14)



NORVEŠKA - Brazilija 29:28 (12:13)



Danes:

PORTUGALSKA - NEMČIJA



HRVAŠKA - ISLANDIJA



TUNIZIJA - ŠVEDSKA



FRANCIJA - ŠPANIJA