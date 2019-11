Gorenje je v Pokalu EHF dobilo zelo privlačne tekmece. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski pokalni prvak bo igral v skupini C, v njej pa so še nemški Magdeburg, francoski Nantes in španski Ademar Leon. Vsaka zmaga Gorenja bo podvig.

V velenjski Rdeči dvorani bodo nastopili štirje nekdanji igralci Gorenja. Marko Bezjak in Željko Musa igrata za Magdeburg, Rok Ovniček in Senjamin Burić pa za Nantes.

Drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje (sodeluje 16 klubov iz 8 držav) se bo začelo 8. februarja, končalo pa 29. marca. V četrtfinale napredujeta dve ekipi.

Prve četrtfinalne tekme bodo na sporedu 25. in 26. aprila, povratne pa 2. in 3. maja. Zaključni turnir bo 23. in 24. maja v Berlinu.

"Že zdaj vabim navijače, da pridejo pozdravit njih in tudi druga velika rokometna imena. Tako bomo lahko med drugimi videli tudi Kirila Lazarova v vrstah Nantesa in Manola Cadenasa na klopi Ademarja Leona. Zagotovo se bomo borili po najboljših močeh in skušali jeziti velikane ter jim odščipniti tudi kakšno točko. Za naše mlade igralce bodo to zagotovo veliki izzivi, s katerimi bodo pridobili dodatne izkušnje in tudi tako napredovali na svoji športni poti," je po dunajskem plesu kroglic dejal športni direktor velenjskega kluba Janez Gams.