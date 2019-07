Slovenija je imela večji del 1. polčasa težave tako v obrambi kot v napadu, zaostajala je za tri zadetke, v zaključku polčasa pa je le steklo. Z dvema hitrima zaporednima zadetkoma (Ocvirk, Mazej) je v 27. minuti Slovenija prvič povedla (13:12). Stefan Žabič je z nekaj sreče šest sekund pred koncem postavil izid prvega polčasa 14:13. Gregor Ocvirk je do polčasa dosegel osem golov od svojih 13 golov, polovico s sedemmetrovk.

V drugem polčasu so obrambe Marka Ferjana za hip dvignile moralo, nato so Portugalci spet prevzeli pobudo in povedli za dva zadetka. Slovenci so po zaslugi Tadeja Mazeja in Ocvirka hitro odgovorili in izenačili na 21. Toda na začetku 56. minute so Portugalci spet ušli na dva zadetka (24:22). Tri minute pred koncem je bil Ocvirk neuspešen ob strelu od daleč, nato je portugalski vratar Diogo Valerio ustavil še poskus Mazeja. Vseeno je Slovenija v zadnjo minuto po zadetku Ocvirka vstopila z upanjem na uspeh, saj je zaostajala le za en gol (26:25).

Ko so Portugalci zapravili napad, je selektor Sašo Prapotnik vzel minuto odmora in naročil: "Zabijmo ga!" Časa je bilo le 19 sekund, Slovenija je bila z igralcem manj, Mazej je v izdihljajih tekme poskušal z levega krila, toda junak večera Valerio je s 13. obrambo večera strel ubranil.

Slovenijo, ki do danes ni poznala poraza na letošnjem prvenstvu, zdaj čaka le še boj za 5. mesto.

Četrtfinale:

PORTUGALSKA - Slovenija 26:25 (13:14)

HRVAŠKA - Tunizija 27:24 (13:9)

FRANCIJA - Danska 35:32 (14:16)

EGIPT - Norveška 29:27 (12:14)