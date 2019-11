Ose so bile večji del prvega dela v podrejenem položaju, največji primanjkljaj pa so si priigrale v 24. minuti, ko so zaostale za tri gole (7:10). Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so v končnici prvega polčasa vendarle strnili svoje vrste in se na veliki odmor podali z golom zaostanka (10:11), v drugem pa zaigrali veliko bolje.

Varovancem Zorana Jovičića je v drugem polčasu uspel preobrat. Foto: www.alesfevzer.com

Verdinek v 36. minuti zadel za prvo vodstvo

V 36. minuti je Matic Verdinek poskrbel za prvo vodstvo na tekmi (13:12), v nadaljevanju pa so bili Velenjčani vse bolj drzni in udarni. V 42. minuti so povedli za tri gole (16:13), njihovega naleta pa ni zaustavila niti minuta odmora skopske ekipe, tako da so v 46. minuti povedli za šest golov (19:13). Velenjčani so se nato malce sprostili in tekmecem dovolili, da so se približali na štiri gole (15:19), v prelomnih trenutkih dvoboja pa vendarle zaigrali zrelo in slavili za pet golov.

Sedem golov Aleksa Kavčiča, šest Verdinka

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Aleks Kavčič, ki je dosegel sedem golov, enega manj je prispeval Matic Verdinek.

Rokometaši Gorenja premagali Metalurg

ROKOMET (M)

POKAL EHF

3. KROG, prva tekma

GORENJE VELENJE - METALURG SKOPJE

24:19 (10:11)

Gorenje Velenje: Taletović, Husejnović, Celminš, Haseljić 1, Matanović 5, Levc, Šol 2, Miklavčič 1, Drobež 1, Verdinek 6, M. Kavčič, A. Kavčič 7, Bojanić 1, Okleščen.

Metalurg Skopje: Kondev, Jagurinovski 1, Popović 3, Dupjačanec 1, Šilegov, Tankoski 3, Marić 3, Serafimov 4, Jazarevski 2, Gjorgjeski, Mladenovik, Čanturia 1, Kbilašvili 1, Dodić, Markoski, Arsenovski.

Sedemmetrovke: 3/5; 0/3

Izključitve: 10 min; 6 min

Povratna tekma bo v nedeljo, 24. novembra, ob 18.00.

Skupinski del - v njem bo nastopalo 16 ekip - se bo začel 8. februarja 2020.