Dino Hotić je v tem prvenstvu dosegel dva gola za Maribor. Foto: www.alesfevzer.com

Tokrat na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaši vprašanji o Prvi ligi. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.409. Maribor je na prvih 6 tekmah osvojil 6 točk. Jih je kdaj še manj?

Anže Bašelj

Nogometaši Maribora so v vseh prejšnjih državnih prvenstvih v prvih šestih tekmah vselej osvojili več kot sedem točk, tako da je to njihov negativni rekord. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Sezona Z-R-P Točke Uvrstitev 2020 1-3-2 6 ? 1996 2-1-3 7 4. 1998 2-1-3 7 1. 2005 1-4-1 7 7. 2006 2-2-2 8 4. 2007 2-2-2 8 3. 2017 2-2-2 8 1. ... ... ... ... 2000 6-0-0 18 1. 2014 6-0-0 18 1.

Opombe:

- Z-R-P: Število zmag, remijev in porazov po prvih šestih odigranih tekmah.

- Tudi za sezone, ko je bila zmaga vredna dve točki, sem zaradi lažje primerjave upošteval, da so bile vredne tri točke.

- V zadnjem stolpcu je končna uvrstitev na koncu prvenstva.

1.410. Kaj pa obramba? So že kdaj na prvih šestih tekmah prejeli osem golov?

Anže Bašelj

Maribor v povprečju na prvih šestih tekmah državnega prvenstva prejema 5,8 zadetka. Največ jih je prejel v sezoni 2007/2008, ko je prejel kar 11 golov, vseeno pa je zbral kar deset točk.

Obramba se je najbolj izkazala v uvodu v prvenstvo 2010/2011, ko je prejela vsega dva zadetka.