Po kronometru smo na uredništvo portala Športni SOS dobili kar nekaj vprašanj o povezavi med nastopi na tritedenskih dirkah in kronometru na svetovnem prvenstvu.

1.430. Mislim, da na svetovnem prvenstvu v kronometru ni bilo nobenega, ki bi se letos uvrstil med prvih deset na enem od letošnjih Grand Tourov. Imam prav?

Uroš Esih

Bralec Uroš ima prav. A zgodbo začnimo na samem začetku. Na kronometru v sredo je nastopilo 57 kolesarjev, le sedmerica takih je nastopila na dveh Grand Tourih (med temi je bil daleč najuspešnejši Primož Roglič). 23 kolesarjev je nastopilo na enem GT-ju, kar 27 pa niti na enem.

V spodnji tabeli je podroben pregled za prvih 12 iz kronometra, navedeni pa so še tisti, ki so se na vsaj enem letošnjem GT-ju prebili med najboljših 50. Roglič s svojimi uspehi izrazito odstopa.

Mesto Kolesar Giro Tour Vuelta Najboljši 1. Rohan Dennis ni nastopil odstopil ni nastopil odstop 2. Remco Evenepoel ni nastopil ni nastopil ni nastopil ni nastopil 3. Filippo Ganna ni nastopil ni nastopil ni nastopil ni nastopil 4. Patrick Bevin ni nastopil odstop odstop odstop 5. Alex Dowsett ni nastopil 151 ni nastopil 151 6. Lawson Craddock ni nastopil ni nastopil 59 59 7. Tanel Kangert 18 27 ni nastopil 18 8. Nelson Oliveira ni nastopil 79 46 46 9. Tony Martin ni nastopil diskvalificiran odstop odstop 10. Stefan Küng ni nastopil 96 ni nastopil 96 11. Victor Campenaerts 111 ni nastopil ni nastopil 111 12. Primož Roglič 3 ni nastopil 1 1 ... ... ... ... ... ... 15. Dylan van Baarle ni nastopil 46 ni nastopil 46 18. Pierre Latour ni nastopil ni nastopil 35 35 24. Jonathan Castroviejo ni nastopil 50 ni nastopil 50 25. Aleksej Lucenko ni nastopil 19 ni nastopil 19 26. Eddie Dunbar 22 ni nastopil ni nastopil 22 30. Daniel Felipe Martinez ni nastopil ni nastopil 41 41 34. Bob Jungels 33 ni nastopil ni nastopil 33

1.431. Ali na svetovnem prvenstvu v kronometru pogosteje zmagujejo specialisti za to disciplino ali vsestranski kolesarji tipa Primož Roglič?

Tomi P.

Pogosteje zmagujejo specialisti za kronometer. Ta disciplina se je na svetovnem prvenstvu prvič pojavila leta 1994, ko je zlato osvojil izraziti specialist Chris Boardman. Sledilo je slabo desetletje, ko so primat prevzeli vsestranski kolesarji, z Michaelom Rogersom leta 2003 pa se je spet začelo obdobje specialistov. V zadnjem obdobju je za edino izjemo poskrbel Tom Dumoulin. Poglejmo si spodnjo tabelo.

Prvenstvo Prvak Dirka Mesto 1994 Chris Boardman Tour odstopil 1995 Miguel Indurain Tour 1 1996 Alex Zülle Vuelta 1 1997 Laurent Jalabert Vuelta 7 1998 Abraham Olano Vuelta 1 1999 Jan Ullrich Vuelta 1 2000 Sergej Gončar Giro 9 2001 Jan Ullrich Tour 2 2002 Santiago Botero Tour 4 2003 Michael Rogers Tour 42 2004 Michael Rogers Tour 22 2005 Michael Rogers Tour 41 2006 Fabian Cancellara Vuelta odstopil 2007 Fabian Cancellara Tour 100 2008 Bert Grabsch ni nastopil 2009 Fabian Cancellara Tour 88 2010 Fabian Cancellara Tour 118 2011 Tony Martin Tour 42 2012 Tony Martin Vuelta odstopil 2013 Tony Martin Tour 106 2014 Bradley Wiggins ni nastopil 2015 Vasil Kirjenka Vuelta 83 2016 Tony Martin Tour odstopil 2017 Tom Dumoulin Giro 1 2018 Rohan Dennis Giro 16 2019 Rohan Dennis Tour odstopil

Opomba: V zadnjih dveh stolpcih je najboljša uvrstitev svetovnega prvaka na tritedenski dirki v isti sezoni. Dva (Grabsh in Wiggins) v sezoni nista nastopila niti na enem Grand Touru.

1.432. Kateri slovenski kolesar je dokončal največ tritedenskih dirk?

Marko Poles

To je Gorazd Štangelj, ki je pripeljal v cilj 11 tritedenskih dirk. V spodnji tabeli so vsi, ki so največje dirke končali več kot petkrat.