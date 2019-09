V zadnjih tednih se je pisala zgodovina slovenskega športa. Foto: EPA

Po koncu Dirke po Španiji ste na uredništvo Športnega SOS-a poslali precej zanimivih vprašanj, na katere bomo odgovorili v dveh delih. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).

1.424. Ali je razlika med Alejandrom Valverdejem in Tadejem Pogačarjem največja razlika na zmagovalnem odru na eni od tritedenskih dirk?

Staš Zgonik

Tako je, razlika med Tadejem Pogačarjem in Alejandrom Valverdejem je daleč največja v zgodovini tritedenskih dirk, Španec je namreč v primerjavi s Slovencem starejši za več kot 18 let. Prejšnji rekord je znašal 13 let, kolikor je bil zmagovalec Vuelte 2013 Chris Horner starejši od tretjega Vincenza Nibalija. V spodnji tabeli je deset največjih razlik.

Dirka Kolesar 1 Kolesar 2 Razlika Vuelta 2019 2. Alejandro Valverde 39-4-22 3. Tadej Pogačar 20-11-25 18-4-28 Vuelta 2013 1. Chris Horner 41-10-23 3. Vincenzo Nibali 28-10-1 13-0-22 Tour 2014 2. Jean C. Peraud 37-2-5 3. Thibaut Pinot 24-1-28 13-0-7 Giro 1928 1. Alfredo Binda 25-9-23 3. Bartolomeo Aimo 38-8-10 12-10-18 Giro 1956 1. Charly Gaul 23-6-2 2. Fiorenzo Magni 35-6-3 12-0-1 Tour 1903 1. Maurice Garin 32-4-16 2. Lucien Pothier 20-6-4 11-10-12 Giro 2007 2. Andy Schleck 21-11-24 3. Eddy Mazzoleni 33-10-5 11-10-12 Tour 1903 1. Maurice Garin 32-4-16 3. Fernand Augereau 20-7-26 11-8-20 Tour 1978 1. Bernard Hinault 23-8-9 3. Joaquim Agostinho 35-3-16 11-7-7 Tour 1979 1. Bernard Hinault 24-8-8 3. Joaquim Agostinho 36-3-15 11-7-7

Opomba: Starost je izražena v letih–mesecih–dnevih.

1.425. Ali je Slovenija za Luksemburgom druga najmanjša država po številu prebivalcev, ki je dala zmagovalca tritedenske dirke? Kakšna je tu lestvica od najmanjše do največje države?

Edi Bregar

Tako je, Slovenija je druga najmanjša država, ki se lahko pohvali z zmagovalcem ene od tritedenskih dirk. Najmanj prebivalcev ima res Luksemburg. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Država Zmage na GT Prebivalci Luksemburg 7 0,6 Slovenija 1 2,1 Irska 3 4,9 Danska 1 5,8 Švica 10 8,6 Švedska 1 10,3 Belgija 32 11,5 Nizozemska 5 17,3 Ekvador 1 17,3 ... ... ... Rusija 4 146,8 ZDA 5 329,6

Opomba: Število prebivalcev je izraženo v milijonih in zaokroženo na 100.000.

1.426. Objavili ste že podatek, da je Primož Roglič 99. kolesar, ki je dobil vsaj eno etapo na vseh tritedenskih dirkah. Da bo ta podatek več vreden, me zanima, kje na lestvici je, če upoštevamo le končne zmagovalce tritedenskih dirk (izločimo vse sprinterje, ki večinoma odstopijo po prvem tednu, in druge ubežnike, ki jim uspe dobiti etape, vendar ne dirkajo na skupno uvrstitev)?

Edi Bregar

V tem primeru se izbrana druščina zmanjša z 99 na 35.

Kolesar Giro Tour Vuelta Skupaj GT Eddy Merckx 24 34 6 64 11 Bernard Hinault 6 28 7 41 10 Freddy Maertens 7 15 13 35 1 Francesco Moser 23 2 2 27 1 Laurent Jalabert 3 4 18 25 1 Jacques Anquetil 5 16 1 22 8 Tony Rominger 5 3 13 21 4 Rudi Altig 4 8 6 18 1 Alejandro Valverde 1 4 12 17 1 Fiorenzo Magni 6 7 3 16 3 ... ... ... ... ... ... Primož Roglič 3 2 1 6 1

Opomba: V sredinskih stolpcih so navedene etapne zmage, v zadnjem (GT) pa skupne zmage na tritedenskih dirkah.