V podkastu SOS-odmev sta voditelja Toni Gruden in Slavko Jerič osrednjo temo namenila kolesarstvu, na pogovor o Vuelti sta povabila novinarko TV Slovenija Petro Mušič. Do konca španskega kroga je le še pet etap, od tega dve gorski. Primož Roglič ima pred zasledovalci skoraj tri minute naskoka, zelo blizu zmagovalnega odra pa je tudi Tadej Pogačar.

Zadnji teden ni videti tako pošasten

"Končna zmaga je zelo blizu. Po drugem dnevu premora vlada enotna ocena, da je Vuelta Rogličeva in jo lahko samo še izgubi. Seveda je pred karavano še zadnji teden, ki ima svoje pasti. Na papirju in po profilih ni videti tako pošastna, kot je bila, denimo, v drugem tednu," je ocenil Gruden, ki bo od petka naprej na kraju samem spremljal zaključek Vuelte.

V gorah hitro izničil smolo z bazenom

Okrogla miza se je spomnila nekaj ključnih dogodkov iz prvih dveh tretjin dirke. Ta se je za Jumbo Vismo začela podobno, kot je bilo večji del Gira – s smolo. Nizozemsko moštvo je namreč že na uvodnem kronometru zaradi "afere bazen" zgrmelo po tleh in izgubilo nekaj dragocenih sekund. "To so malenkosti, ki lahko v sekundi odnesejo vse možnosti za končni uspeh. V trenutku padca sem prebledela, na tleh so bili trije, štirje kolesarji. V tistem trenutku je bilo 40 izgubljenih sekund videti veliko. Roglič je bil v gorskih etapah odličen, tako se ta primanjkljaj ni izkazal za usodnega," se je spomnila Mušičeva.

Jumbo Visma brez napak

Popolnoma drugačne predstave kaže Jumbo Visma, ki v slogu najboljših ekip podpira svojega kapetana. "Sepp Kuss je na Giro prišel kot zamenjava za Gesinka, ni bil ustrezno pripravljen za tritedensko dirko, tukaj je zgodba obratna. Je velik potencial, da nekoč dirka tudi zase. Jumbo se uči na svojih napakah, enako velja za Rogliča. Nizozemci so črtali črtali Dylana Groenewegna, ki zdaj uspešno vozi po Britaniji. Oblikovali so gorske koze in dva vlečna konja. Tony Martin se je odpovedal kronometru, kjer je vozil rekreativno in res odlično dela za celotno ekipo," je razložil Gruden.

Vse več ekip z dvema kapetanoma

Jerič je poudaril, da najmočnejše ekipe v zadnjih letih na grand toure prihajajo z "dvoglavimi pošastmi", strategija več kapetanov se je izkazala za zelo koristno pri snovanju taktike. Tega pa bo lahko v prihodnje še več, saj se bo Ineos okrepil z Richardom Carapazom, Jumbo pa s Tomom Dumoulinom.

Začelo se je s četverobojem

Prvi teden so zaznamovale majhne razlike, saj se je prva četverica razvrstila v razmiku dobrih 30 sekund. Mušičeva to pripisuje trasi: "Zanimiva je bila že 2. etapa z napadom na vzpon pred ciljem, vsi so mislili, da bo šlo za obračun šprinterjev. Najbrž je bil tak razplet tudi na podlagi ekipnega kronometra, ki je naredil razlike. Vuelta je ob koncu sezone, kolesarji so že malo siti dirkanja, na začetku je bil četveroboj izjemno zanimiv. Roglič je zadnjič dirkal na državnem prvenstvu, imel je dolg tekmovalni premor, kar je neznačilno."

Vse se je spremenilo po kronometru

Po kronometru je bila negotovost izbrisana, saj je Roglič ušel v prepričljivo vodstvo. Gruden je prepričan, da je v prvem tednu največ pokazal Miguel Angel Lopez: "V drugi etapi je Astana naredila napako, a Lopez je bil suveren. Roglič je bil v kronometru razred zase, ob Thomasu bo prvi favorit na svetovnem prvenstvu. Danes so kronometri krajši kot včasih, niso tako televizični, boji na klancih so zanimivejši. Lopez in Carapaz sta ubrala podobno taktiko kot Roglič in nista veliko vozila pred Vuelto."

Pohod mladih priča, da je uživanja poživil manj

Govorci niso mogli mimo Tadeja Pogačarja, ki je dobil dve izrazito težki gorski etapi. Gruden je poudaril njegovo izjemno moč regeneracije: "Sam pravi, da po etapi ni nikoli utrujen (drugače je med etapo). Zakaj so mladi kolesarji danes tako dobri? Uživanje poživil se vse bolj preganja, včasih je veljalo, da si EPO dobil, ko si bil 2, 3 leta vajenec, šele potem so te sprejeli v to združbo in si dobil 'rekreativno gorivo'. Vsakdo lahko prek družbenih omrežij vidi, kako kolesari Pogačar, s kakšno močjo in obremenitvijo, sam vse objavlja. Lahko ga posnemate, ni več skrivnosti. Pogačar piše svojo zgodbo."

Pomembni so rezultati, ne pa hierarhija

Petra Mušič pa je o mladem junaku dodala: "Neverjeten je njegov odnos do medijev, sotekmovalcev, na vsaki fotografiji je nasmejan in sproščen. Včasih so bile na SP-jih kategorije do 23 let zaprte za profesionalce. Mogoče je trend mladih kolesarjev začel Matej Mohorič, ki je še kot najstnik podpisal profesionalno pogodbo. V zadnjih letih so pomembni samo rezultati, ni več tako stroge hierarhije, kot je bila včasih. To je bilo morda najbolj očitno pri Ineosu/Skyu, kjer so si začeli načrt, da bodo Tour dobili z Bradleyjem Wigginsom, čeprav je bil morda takrat Chris Froome videti močnejši. Letos je bilo pri Ineosu drugače, na Touru bo (lahko) zmagal boljši."

