Primož Roglič je pred začetkom Vuelte povedal, da že ima stopničke z dirk velike trojke. Cilj je bil torej jasno postavljen. Foto: EPA

Med obema tritedenskima dirkama lahko potegnemo še nekaj vzporednic: od padcev, ki ju je doživel na obeh dirkah, do nepričakovanih odstopov njegovih pomočnikov v Jumbo Vismi.

Dobrih tri tisoč kilometrov, ki jih morajo kolesarji premagati na tritedenskih spektaklih, je dovolj dolgih, da igra nepredvidljivosti zaradi padcev odstrani pretendente za končno zmago. Letos je, denimo, že pred začetkom vsake velike dirke odstopil eden od glavnih favoritov za končno zmago (Egan Bernal pred Girom, Chris Froome pred Tourom in Richard Carapaz pred Vuelto).

Takole jo je na Giru skupil Tom Dumoulin. Foto: EPA

Padci so usodni tudi med samo dirko (Tom Dumoulin na Giru). Včasih je za uspeh potrebna sreča. Zgolj sreča. Primož Roglič je že na uvodnem ekipnem kronometru zaradi tistega bazena s kolegi zgrmel po cesti. Smola. Nesreča. Oziroma sreča. Ostal je namreč brez večjih prask in lahko nadaljeval, drugačna usoda je doletela njegovega kolego in tretjega z letošnjega Toura Stevena Kruijswijka. Najboljši slovenski kolesar je padel tudi na vzponu na Cortals d'Encamp in izgubil nekaj dragocenih sekund. Tokrat zaradi motorista, ki je stal sredi ceste. Smola. Nesreča. Oziroma sreča, saj je lahko nadaljeval do cilja in izničil zaostanek.

Roglič je v primerjavi z Girom (za zdaj) v precej boljšem fizičnem stanju, v ciljih etap je videti precej bolje kot v drugi polovici Gira, kjer je očitno precej trpel zaradi zdravstvenih težav. Na Vuelti so karte zložene bolje, kar se odraža tudi v njegovem boju za končno zmago.

V lovu na zgodovinsko prvo slovensko zmago na grand tourih ima zdaj 1:52 prednosti. V spodnji tabeli so podrobnosti po razdelitvi etap.

Kolesar Rav. Raz. Gorske Kron E Kron P Bonus SKUPAJ Primož Roglič 0 0 0 0 0 0 0 Alejandro Valverde 0 32 0 -24 98 6 112 Miguel Angel Lopez 0 32 7 -40 120 12 131 Nairo Quintana 0 -5 23 -24 186 0 180 Tadej Pogačar 0 30 33 27 89 6 185

Opombi:

- Rav: ravninske etape; Raz: razgibane etape; Gorske: gorske etape; Kron E: ekipni kronometer; Kron P: posamični kronometer; Bonus: odbitek sekund zaradi bonifikacij (Roglič si je z bonusi priboril 16 sekund, vsi zaostanki oziroma prednost so preračunani v primerjavi z njim).

- Vsi zaostanki so preračunani v primerjavi z vodilnim Rogličem. Negativne sekunde pomenijo, da je posamezni kolesar v primerjavi z Rogličem pridobil v posameznem tipu etap, pozitivne sekunde pa znašajo zaostanek za Rogličem.

Primož Roglič je v gorskih etapah pokril vse napade Alejandra Valverdeja. Foto: EPA

Roglič se je izkazal v vsaki prvini, saj je skupaj z Alejandrom Valverdejem najboljši v gorskih etapah, z Nairom Quintano pri bonusih, Kolumbijec je samo pet sekund pridobil v razgibanih etapah. Roglič je s tekmeci dobesedno pometel v posamičnem kronometru, njegov največji minus je v ekipnem kronometru, kar se je seveda pripetilo zaradi znanega "incidenta bazen". Zasavski orel je na lovu na zgodovino v odličnem položaju. Še bolj kot pogled na skupni vrstni red navdušujeta njegova vožnja v klanec in ekipa Jumbo Visma, ki se kaže v popolnoma drugačni luči kot na Giru. Kljub hitremu odstopu Kruijswijka gre za izjemno kakovosten ansambel, ki strelja z več puščicami. Več kot očitno je, da ima z razpoloženimi pomočniki za posamezno etapo v glavi več različnih scenarijev, ki jih prilagaja glede na razplet. Roglič je v primerjavi z zgodovinskim Girom, kjer je prvič posegel po odru na veliki trojki, tako v boljšem zdravstvenem stanju, na voljo ima tudi odlično ekipo. Zdaj je res vse v njegovih nogah.

Seveda ne smemo mimo Tadeja Pogačarja, na katerega strokovnjaki že dolgo opozarjajo. Prehod med elito mu ni predstavljal nobenega problema, tako je že v prvi sezoni dobil Dirko po Kaliforniji. Vodstvo ekipe UAE je sprva premišljevalo, da ga na grand tour prvič pošlje na Vuelto 2020, a njegov skokovit razvoj je spremenil načrt, tako je prvenec dočakal že letos. Tamau Pogi se je izkazal s pogumno in taktično vožnjo, ki jo je kronal z zmago na nedeljski gorski etapi. Skupaj s Quintano je lovil vodilnega Marca Solerja, ki se je jezil na svojo ekipo Movistar, ki mu je očitno ukazala, naj počaka na Quintano. Pogačar je trenutek združitve ekipe izkoristil s pospešitvijo in nato v tempu vztrajal zadnja dva kilometra in dosegel uspeh kariere. Ta hip je videti, da je to le prvi kamenček v uspešnem mozaiku velike kariere.

Slovensko kolesarstvo brez dvoma čakajo veliki dnevi ...