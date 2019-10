Luka Dončić ima v rokah vse vajeti Dallasove igre. Foto: AP

Na podkastu SOS-odmev je bila osrednja tema začetek Lige NBA in odlične predstave 20-letnega Ljubljančana. Voditelja Slavko Jerič in Toni Gruden sta se tokrat pogovarjala z MMC--jevim košarkarskim strokovnjakom Tilnom Jamnikom. Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora (kliknite na spodnjo sliko) in branju krajšega povzetka.

Jamnik, ki je pozimi v Dallasu obiskal Dončića, je ocenil začetek sezone: "Vedno pravim, da me Luka ne more več presenetiti, a me vedno znova preseneti, saj je spet naredil korak naprej. Komentator je na tekmi proti New Orleansu ocenil, da ima gen za odločilne trenutke. Luka tudi sam poudarja, da živi za te trenutke, za končnice in te mete, ki jih pogosto zadene. Glavno je, da mu soigralci zaupajo. Kristaps Porzingis pravi, da je mogoče vse, ko Luka dobi žogo. Je samozavesten, ekipa mu zaupa."

Luka Dončić in Kristaps Porzingis bosta ključna za uspeh Dallasa. Foto: AP

Več kemije z novim orjakom

Gruden je izpostavil Lukovo veličino, ko je pri porazu proti Portlandu prevzel odgovornost za poraz: "Ima velik občutek dolžnosti, da ekipo popelje do novih zmag." Jerič je v primerjavi z začetkom lanske sezone izpostavil večjo hitrost v igri in odločnost: "Lani sem (pre)več pričakoval od odnosa z orjakom Deandrejem Jordanom, ki ni bil na njegovi ravni, niti ni bil najbolj spreten. Porzingis je popolnoma drugačne vrste orjak, veliko bolj je gibljiv in natančen pri metu od daleč. Hkrati pa ni nepomembno, da je med Luko in Kristapsom že prej vladalo medsebojno spoštovanje."

Tekma vseh zvezd je letos realna

Napredek se odraža že v sami statistiki, saj ima Dončić (po sicer vsega treh tekmah) povprečje skoraj 30 točk. "Dallas je Lukova ekipa, to velja od razigravanja ekipe do tega, da je v napadu sam prva izbira. Druga sezona je morda še zahtevnejša. Ponoviti je treba to, kar je naredil v prvi sezoni, kar je po svoje težko, saj je imel eno najboljših sezon v zgodovini med novinci. Korak naprej do najboljših je še vedno ogromen. Tekma vseh zvezd je realna možnost, Dallas pa se mora boriti za končnico," je v prihodnost pogledal Jamnik.

Porazi ga skrušijo

Jerič je prepričan, da bi povprečje že okrog 25 točk zadoščalo za preboj na tekmo vseh zvezd: "Sploh, če bo Dallas takrat še v igri za končnico. Nekateri športniki so v izjavah po tekmi lažno skromni in pravijo, da je ekipa pomembnejša kot njihova posamezna statistika, a jim ne gre verjeti. Luki pa res verjamem, da najprej želi zmago ekipe in šele potem individualne presežke, kot so trojni dvojčki. Po porazih je res skrušen."

Generalni menedžerji so svoje povedali

Gruden se je spomnil ankete generalnih menedžerjev, ki so jo izvedli pred začetkom sezone: "Po njihovem glasovanju je Dončić tretji, okrog katerega bi začeli prenovo kluba. Menedžerji pa so med klubi, ki bodo najbolj napredovali, na drugo mesto postavili prav Dallas. Večina sicer napoveduje, da bo Dallas za las ostal brez končnice."

Jedro ima možnost za napredek

Jamnik je prepričan, da bo letošnja sezona za Dallas boljša, kot je bila zadnja: "Lani je bil izkoristek slabši predvsem zaradi druge polovice sezone. Vprašanje, ali bo to dovolj za končnico. Mislim, da ne. Konkurenca na zahodu je premočna, širina ekipe je vprašljiva. Vprašanje, ali je kombinacija Luka-Kristaps dovolj za končnico. Jedro je mlado in ima veliko možnosti za napredek."

Dončić ne bo več dolgo na ugodni pogodbi

Jerič se je spomnil zadnjih dveh sezon, ko je bila letvica na zahodu postavljena na 47 in 48 zmag: "Ti številki se zdita za letošnji domet Dallasa malce previsoki. Res pa je, da je kakovost na zahodu letos tako neverjetno široka in razdrobljena, da se bodo zmage delile, veliko ekip bo zelo izenačenih, izrazito pomembni bodo izidi ekip, ki so na isti ravni. Če se bodo zmage zelo drobile, bi morda bilo tudi 41 zmag dovolj." Jerič je še dodal, da bi bil Dallas pri novačenju igralcev lahko uspešnejši, sploh ker ima v rokavu zelo ugodno karto ‒ Dončić je še vedno na prvi pogodbi, ki je za klub izrazito ugodna, privarčevani denar bi lahko bolje izkoristili.

Bo Dragić najboljši šesti igralec?

Omizje je spregovorilo tudi o preostalih Slovencih. Gruden meni, da je Goran Dragić v resni konkurenci za najboljšega šestega igralca lige. "Mogoče bo Miami štartal na to. Manu Ginobili je vedno tekmo začel na klopi. Njegova minutaža je solidna, igra zelo učinkovita. Znašel se je v vlogi, katere prej ni bil vajen. Prihaja v zrela leta, mora biti pozoren na svoje telo, imel je težave s poškodbami. Prihaja v zadnje leto svoje pogodbe. Zagotovo bo mislil na to, saj ga čaka še ena triletna pogodba, verjetno tudi z mislimi na prstan," je MVP-ja zadnjega EuroBasketa opisal Jamnik.

Strnjena kakovost na zahodu

"Izraz najboljši šesti mož je malce nenavaden, ti igralci namreč po kakovosti in prispevku sodijo na neki način v prvo peterko. Dragić ima v Miamiju peto najvišjo minutažo, drugo največje število točk ... Nove vloge se je hitro privadil, pomembneje je, da je v ključnih trenutkih na parketu in da mu soigralci zaupajo," pa meni Jerič, ki je temo o šestih igralcih končal z LA Clippersi, ki imajo v tem trenutku dva res dobra kandidata za to nagrado (Lou Williams in Montrezl Harrell).

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora, kjer trojka razmišlja še o Traeju Youngu, primerjavah Dončića s Tonijem Kukočem, kje ima Luka še rezerve, potencialu Vlatka Čančarja, razporeditvi novih moči v NBA-ju in odličnem štartu slovenskih ekip v jadranski ligi.