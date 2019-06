Ashleigh Barty (desno) je za zmago prejela ček v višini 2,3 milijona evrov, poraženki Marketi Vondrouševi pa v tolažbo ostane 1,18 milijona. Foto: Reuters

23-letna Bartyjeva je suvereno dobila obračun proti 19-letni Vondroušovi, ki ni imela nobenih možnosti in je očitno podlegla pritisku velikega finala, v katerem sta obe igrali prvič. Avstralka je Čehinji petkrat odvzela servis, sama ga je izgubila le enkrat. Končno razmerje točk je bilo 69:49, brejki 5:1.

23-letna Avstralka Ashleigh Barty je slavila po uri in 12 minutah igre. Foto: Reuters

Prva avstralska zmaga po letu 1973

Bartyjeva je po letu 1973 in Margaret Court prva Avstralka z osvojenim Roland Garrosom. Avstralka se je pred letošnjim French Opnom najvišje zavihtela s prebojem v četrtfinale letošnjega OP Avstralije. V konkurenci dvojic je osvojila naslov lani na US Opnu, v paru z Američanko CoCo Vandeweghe. V paru z rojakinjo Casey Dellacqua pa je bila štirikrat v finalu turnirja dvojic za grand slam.

Zaostala bo le za Osako

Bartyjeva si je z zmago priborila tudi drugo mesto na najnovejši računalniški svetovni lestvici WTA, ko bo v ponedeljek zaostala le za Japonko Naomi Osako.

Barty: Ostala sem povsem brez besed

"Neverjetno. Trenutno sem povsem ostala brez besed. Odigrala sem perfekten dvoboj. Zelo sem ponosna nase in svojo ekipo. Za mano sta neverjetna in čarobna tedna. Za nas Avstralce je Roland Garros poseben turnir. Sam Stosur je zelo dobro igrala tukaj in je bila zelo blizu," je bila Bartyjeva takoj po zmagoslavju pod vtisom čustev.

Vondroušova srečna kljub porazu

"Čestitke tebi in tvoji ekipi, res si mi dala lekcijo. Čeprav danes nisem dobila tistega, po kar sem prišla, sem vseeno zelo srečna z vsem," je ob podelitvi trofej dejala Vondroušova, ki jo je v finalu povsem zdelala trema.



TENIS

TURNIR ZA GRAND SLAM - OP FRANCIJE

PARIZ

(20.060.000 evrov, pesek)

Finale (Ž):

BARTY (AVS/8) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

6:1, 6:3