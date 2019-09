Severin Lüthi (levo) že 12 let uspešno sodeluje s Federerjem. Foto: EPAFoto: EPA

38-letni Švicar je letošnje leto začel z 20 grand slami, tri manj je imel 33-letni Španec, ki pa je 12. osvojil Roland Garros, pred osmimi dnevi pa je v dramatičnem finalu še četrtič zmagal v New Yorku in ima zdaj 19 naslovov na turnirjih velike četverice.

Nadal še nikoli ni bil tako blizu, saj je prvi grand slam osvojil na pariškem pesku junija 2005, takrat je imel Federer v zbirki že štiri velike naslove (Wimbledon 2003 in 2004, Melbourne 2004, New York 2004).

"Mislim, da sploh ne razmišlja o tem, da bi ga Nadal lahko kmalu ujel in prehitel. Roger je popolnoma osredotočen na svojo kariero. Zelo spoštuje Rafo, saj se zaveda, koliko je treba vložiti za takšne uspehe. Roger ni pod pritiskom. Ne obremenjuje se s tem, da bo Rafa kmalu osvojil 20. turnir za grand slam," je pojasnil Severin Lüthi, ki je že od leta 2007 v trenerski ekipi Federerja.

"Navijači naj raje uživajo v obdobju, ko igrata dva največja v zgodovini tenisa. Obremenjevanje s tem, kdo je večji, je nesmiselno. Številni so mislili, da je vsega konec, ko se je Roger zaustavil pri 17. grand slamu," je še dodal Lüthi, ki je leta 2014 osvojil Davisov pokal v vlogi kapetana Švice, ki jo vodi še vedno.

Federer in Stan Wawrinka že štiri leta nista igrala v Davisovem pokalu, zato Švica ne bo igrala na prenovljenem tekmovanju za "solatno skledo", ki bo od 18. do 24. novembra v Madridu. Švicarji so pretekli konec tedna izgubili v Bratislavi in vsaj do leta 2021 ne bodo v elitni skupini.