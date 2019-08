Polona Hercog je v Flushing Meadowsu nastopila desetič in se še sedmič poslovila v prvem krogu. Le trikrat se je prebila v drugi krog (2011, 2014, 2015). Foto: Reuters

Najboljši slovenski tenisač je pred devetimi dnevi za zmago na challengerju v Portorožu prejel 6190 evrov. S prebojem v 2. krog Oprtega prvenstva ZDA si je že zagotovil 100.000 ameriških dolarjev. Nagradni sklad v New Yorku je letos rekorden.



Slovak, ki je na lestvici ATP šele na 362. mestu, je že v uvodni igri izgubil servis. Bedene je zanesljivo zadržal začetne udarce in v deveti igri brez izgubljene točke še drugič prišel do brejka in s tem do zmage v prvem nizu.



V deveti igri drugega niza je imel Kovalik prvo priložnost za odvzem servisa. Ni je unovčil, nato pa je v deseti igri izgubil začetni udarec in Bedene je povedel z 2:0 v nizih.



V tretjem nizu je 30-letni Ljubljančan povedel že s 5:2, a se Slovak ni predal. Nanizal je tri igre zapored. Bedene je nato zadržal servis za 6:5 in brez oddane točke z brekjom končal obračun na igrišču številka 15 po dveh urah in 17 minutah.



Statistika Kovalik

Bedene

Prvi servis (%) 53

56

Asi 8

19

Dvojne napake 4

3

Neizsiljene napake 36 20

Winnerji 30

33

Osvojene točke 87

111

Priložnosti za brejk 2/6

6/11

Točke na mreži 22/26

13/18



Danielle Collins je navdušila januarja v Melbournu, ko se je prebila v polfinale. Foto: Reuters

Polfinalistka Melbourna po dveh urah in pol strla Hercogovo

25-letna Collinsova je na lestvici WTA na 35. mestu, januarja se je presentljivo prebila v polfinale Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu.



Američanka je dobila prvi niz s 6:3, potem ko je Slovenki odvzela servis v četrti igri za vodstvo s 3:1. A Hercogova je v drugem nizu vrnila udarec. Z brejkom v deseti igri (6:4) je namreč izenačila na 1:1. Odločitev o potnici v drugi krog je padla v deveti igri tretjega niza, ko je Američanki še tretjič v dvoboju uspel odvzem servisa za vodstvo s 5:4. Dvoboj je trajal dve uri in 27 minut.



Statistika Collins

Hercog

Prvi servis (%) 63

51

Asi 4

5

Dvojne napake 3

4

Neizsiljene napake 33

35

Winnerji 28

23

Osvojene točke 101

94

Priložnosti za brejk 3/4

2/10

Točke na mreži 16/23

10/17



Precej dela za Osako in Halepovo

Branilka naslova in prva dama svetovnega tenisa Naomi Osaka je odprla program na stadionu Arthurja Asha. Japonka je bila zelo nervozna na začetku in hitro je izgubila uvodne tri igre. Skoraj dve uri in pol je potrebovala za zmago nad Rusinjo Ano Blinkovo s 6:4, 6:7 in 6:2.

Zmagovalka Wimbledona Simona Halep je v zadnjih dveh letih izpadla že v prvem krogu US Opna. Romunka je imela tokrat veliko dela s srečno poraženko kvalifikacij Nicole Gibbs. Za zmago s 6:3, 3:6 in 6:2 je potrebovala skoraj dve uri.

21-letni Rus Andrej Rubljov je presenetil osmega nosilca, 21-letnega Grka Stefanosa Cicipasa. Foto: Reuters

Rubljov v poslastici izločil Cicipasa

Izjemno kakovosten obračun so spremljali igralci na uvodnem dvoboju dneva na stadionu Louisa Armstraonga. Andrej Rubljov je izločil Stefanosa Cicipasa s 6:4, 6:7, 7:6 in 7:5 po treh urah in 54 minutah. Grk je zadel 20 asov in 65 "winnrjev", a ga je pokopalo kar 81 neizsiljenih napak.

Ključna je bila podaljšana igra tretjega niza, ko je imel Cicipas pri vodstvo s 7:6 zaključno žogo za vodstvo z 2:1 v nizih na svoj servis. Rubljov je v odločilnih trenutkih nanizal tri zaporne točke. V četrtem nizu je imel Cicipas velike težave s krči, večkrat se je tudi zapletel v prepir z glavnim sodnikom.



Thomas Fabbiano je v Wimbledonu v uvodnem krogu presenetil Stefanosa Cicipasa, tokrat pa je bil boljši od Dominica Thiema. Foto: Reuters

Tudi Thiem in Bautista Agut izpadla

Četrti nosilec Dominic Thiem ni bil pripravljen za naporen obračun proti Thomasu Fabbianu. Avstrijec, ki je lani izpadel v dramatičnem četrtfinalu proti Rafaelu Nadalu, je moral zaradi virusa odpovedati že nastop na mastersu v Cincinnatiju. Italijan ga je ugnal s 6:4, 3:6, 6:3 in 6:2 po dveh urah in 23 minutah na stadionu Arthurja Asha. Že v prvem nizu se je videlo, da finalist Roland Garrosa v zadnjih dveh letih ni pripravljen za dolge izmenjave. Skušal je hitro zaključevati točke in naredil kar 48 neizsiljenih napak.



10. nosilec Roberto Bautista Agut je izgubil maratonski dvoboj z Mihajilom Kukuškinom. Kazahstanec je bil na igrišču številka 4 po treh urah in 19 minutah boljši s 3:6, 6:1, 6:4, 3:6 in 6:3.

Slovenski nastopi:

1. krog (M):

BEDENE (SLO) - KOVALIK (SLK)

6:3, 6:4, 7:5



1. krog (Ž):

MARTIĆ (HRV/22) - ZIDANŠEK (SLO)

6:4, 4:6, 6:1

COLLINS (ZDA) - HERCOG (SLO)

6:3, 4:6, 6:4

1. krog (M), spodnji del tabele:

RUBLJOV (RUS) - CICIPAS (GRČ/8)

6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5

SIMON (FRA) - FRATANGELO (ZDA)

5:7, 7:5, 7:5, 7:5

HOANG (FRA) - MAYER (ARG)

KYRGIOS (AVS/28) - JOHNSON (ZDA)

BERRETTINI (ITA/24) - GASQUET (FRA)

6:4, 6:3, 2:6, 6:2

THOMPSON (AVS) - J. SOUSA (POR)

6:3, 6:2, 6:4

POPYRIN (AVS) - DELBONIS (ARG)

6:1, 7:5, 7:6 (5)

KUKUŠKIN (KAZ) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/10)

3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3

MONFILS (FRA/13) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

COPIL (ROM) - HUMBERT (FRA)

6:3, 5:7, 7:6 (11), 4:6, 6:1

LAAKSONEN (ŠVI) - CECCHINATO (ITA)

SHAPOVALOV (KAN) - AUGER ALIASSIME (KAN/18)

6:1, 6:1, 6:4

ANDUJAR (ŠPA) - EDMUND (VB/30)

3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:2

SONEGO (ITA) - GRANOLLERS (ŠPA)

6:3, 6:4, 6:4

BUBLIK (KAZ) - GIRALDO (KOL)

2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4

FABBIANO (ITA) - THIEM (AVT/4)

6:4, 3:6, 6:3, 6:2

A. ZVEREV (NEM/6) - ALBOT (MOL)

6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2

TIAFOE (ZDA) - KARLOVIĆ (HRV)

6:2, 6:3, 1:2, b.b.

BEDENE (SLO) - KOVALIK (SLK)

6:3, 6:4, 7:5

PAIRE (FRA/29) - SCHNUR (KAN)

6:2, 6:4, 6:4

SCHWARTZMAN (ARG/20) - HAASE (NIZ)

6:3, 7:6 (6), 6:0

HARRIS (JAR) - GERASIMOV (BLR)

SANDGREN (ZDA) - TSONGA (FRA)

1:6, 6:7 (2), 6:4, 7:6 (5), 7:5

POSPISIL (KAN) - HAČANOV (RUS/9)

4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3



ISNER (ZDA/14) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:3, 6:4, 6:4

STRUFF (NEM) - RUUD (NOR)

6:4, 6:4, 6:2

STEBE (NEM) - KRAJINOVIĆ (SRB)

6:3, 4:6, 6:4, 7:6

ČILIĆ (HRV/22) - KLIŽAN (SLK)

6:3, 6:2, 7:6 (6)

VERDASCO (ŠPA/32) - KAMKE (NEM)

6:3, 3:6, 6:1, 6:2

CHUNG (KOR) - ESCOBEDO (ZDA)

3:6, 6:3, 6:7 (5), 6:4, 6:2

KOKKINAKIS (AVS) - IVAŠKA (BLR)

NADAL (ŠPA/2) - MILLMAN (AVS)

1. krog (Ž), zgornji del tabele:

OSAKA (JAP/1) - BLINKOVA (RUS)

6:4, (5) 6:7, 6:2

LINETTE (POL) - SHARMA (AVS)

6:3, 6:4

GAUFF (ZDA) - POTAPOVA (RUS)

3:6, 6:2, 6:4

BABOS (MAD) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA/28)

6:2, b.b.

KONTAVEIT (EST/21) - SORRIBES TORMO (ŠPA)

6:1, 6:1

TOMLJANOVIĆ (AVS) - BOUZKOVA (ČEŠ)

1:6, 7:5, 6:1

CORNET (FRA) - PEGULA (ZDA)

6:2, 6:3

BENCIC (ŠVI/13) - MINELLA (LUK)

6:3, 6:2

SABALENKA (BLR/9) - AZARENKA (BLR)

PUTINCEVA (KAZ) - BRENGLE (ZDA)

KANEPI (EST) - MARIA (NEM)

5:7, 7:6, 6:3

VEKIĆ (HRV/23) - HOGENKAMP (NIZ)

GÖRGES (NEM/26) - VIHLJANCEVA (RUS)

1:6, 6:1, 7:6 (1)

DI LORENZO (ITA) - KUDERMETOVA (RUS)

7:6 (4), 6:2

PARMENTIER (FRA) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

6:1, 7:6

BERTENS (NIZ/7) - BADOSA (ŠPA)

6:4, 6:2

HALEP (ROM/4) - GIBBS (ZDA)

6:3, 3:6, 6:2

TOWNSEND (ZDA) - KOZLOVA (UKR)

3:6, 6:3, 6:2

CIRSTEA (ROM) - SINIAKOVA (ČEŠ)

STRYCOVA (ČEŠ/31) - BOLSOVA (ČEŠ)

WOZNIACKI (DAN/19) - J. VANG (KIT)

1:6, 7:5, 6:3

COLLINS (ZDA) - HERCOG (SLO)

6:4, 3:6, 6:4

FLIPKENS (BEL) - ŠI. VANG (KIT)

3:6, 6:2, 6:2

ANDREESCU (ROM/15) - VOLYNETS (ZDA)

6:2, 6:4

STEPHENS (ZDA/11) - KALINSKAJA (RUS)

AHN (ZDA) - KUZNECOVA (RUS)

OSTAPENKO (LAT) - KRUNIĆ (SRB)

6:3, 7:6 (7)

RISKE (ZDA) - MUGURUZA (ŠPA/24)

2:6, 6:1, 6:3

MERTENS (BEL/25) - TEICHMANN (ŠVI)

6:2, 6:2

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - PARRY (FRA)

PETKOVIC (NEM) - BUZARNESCU (ROM)

6:3, 6:4

KVITOVA (ČEŠ/6) - ALLERTOVA (ČEŠ)

6:2, 6:4