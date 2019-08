Branilec naslova Novak Đoković je oddal le devet iger. Srb lovi četrti naslov na igriščih Flushing Meadowsa. Foto: Reuters

28-letna Splitčanka je letos igrala v četrtfinalu Roland Garrosa in v osmini finala Wimbledona. Na lestvici WTA se je prebila na 20. mesto.

V prvem nizu je Hrvatica do edinega odvzema servisa prišla v deveti igri. Tudi v drugem nizu je povedla s 4:2 in kazalo je na gladko zmago. Zidanškova je v sedmi igri rešila dve priložnosti za brejk in znižala na 4:3, nato pa nanizala še tri zaporedne igre in izenačila na 1:1 v nizih.

V odločilnem nizu je Martićeva že v prvi igri odvzela servis 21-letni Konjičanki in ekspresno povedla s 4:0. Peto igro je Zidanškova kljub težavam uspela osvojiti, a je nato izgubila še dve igri in dvoboj po dveh urah in treh minutah.

Statistika Martić Zidanšek Prvi servis (%) 58 77 Asi 5 1 Dvojne napake 1 2 Neizsiljene napake 20 36 Winnerji 23 24 Osvojene točke 97 78 Priložnosti za brejk 5/13 2/4 Točke na mreži 97 78

Preostala Slovenca na OP ZDA bosta igrala v torek. Aljaž Bedene se bo pomeril s Slovakom Jozefom Kovalikom, Polona Hercog pa z Američanko Danielle Collins.

Zanesljiva zmaga Đokovića

Novak Đoković je obrambo naslova začel z zmago nad Robertom Carballesom Baeno s 6:4, 6:1 in 6:4. 26-letnik je na lestvici ATP na 76. mestu in je specialist za peščena igrišča. V prvem nizu se je odlično upiral prvemu igralcu sveta. V drugi in osmi igri se je vrnil po 15/40, v deseti igri pa je Srb prišel do brejka. V drugem nizu je hitro povedel s 3:0 in Španec je bil v nadaljevanju nemočen. Carballes Baena si ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa. Obračun na stadionu Arthurja Asha je trajal uro in 52 minut.

V 2. krogu ga v sredo čaka Juan Londero, ki je s 3:6, 6:1, 7:6 in 7:6 ugnal Sama Querreyja. Američan je pred tremi leti šokiral Đokovića v 3. krogu Wimbledona.

Druga igralka sveta Ashleigh Barty je slabo začela uvodni obračun na stadionu Arthurja Asha, a se je nato zbrala in dobila zadnja dva niza. Foto: Reuters

Medvedjev oddal le sedem iger

Zmagovalec mastersa v Cincinnatiju Daniil Medvedjev, ki je v sijajni formi na trdi podlagi, je odlično začel turnir. Na stadionu Louisa Armstronga je izločil Indijca Prajneša Gunesvarana s 6:4, 6:1 in 6:2. Peti igralec sveta je za napredovanje potreboval le uro in 25 minut.

Bartyjeva po slabem začetku do zmage

Spored na stadionu Arthurja Asha je odprla zmagovalka Roland Garrosa Ashleigh Barty. Avstralka je premagala Zarino Dijas z 1:6, 6:3 in 6:2. Kazahstanka je začela sijajno in osvojila prvih pet iger. Bartyjeva se je nato zbrala, začela je odlično servirati in z brejkom v osmi igri drugega niza izenačila na 1:1 v nizih. V odločilnem nizu je Dijasova popustila, v tretji in sedmi igri je izgubila servis.

Mladenoviceva še poglobila krizo Kerberjeve

Zmagovalka US Opna pred tremi leti Angelique Kerber je izpadla že v uvodnem krogu. Kristina Mladenovic je bila na Grandstandu boljša s 7:5, 0:6 in 6:4. V odločilnem nizu je Francozinja osvojila zadnje tri igre. Nemka nikakor ne najde poti iz krize, na Roland Garrosu je prav tako izpadla v uvodnem krogu, v Wimbledonu, kjer je bila branilka naslova, pa v 2. krogu.

Kristina Mladenovic v drugem nizu ni osvojila nobene igre, a je vseeno izločila Angelique Kerber. Foto: Reuters

Serena prava nočna mora za Šarapovo

V nočnem sporedu so mnogi pričakovali poslastico v obračunu šestkratne prvakinje New Yorka Serene Williams in zmagovalke OP-ja ZDA 2006 Marije Šarapove. Američanka je zmlela Rusinjo s 6:1 in 6:1 v 59 minutah. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 56:28.

"Ko sem izvedela za žreb, sem močno povečala intenzivnost na treningu. Od prve točke turnirja sem morala igrati dobro. Če Marija dobi zalet, jo je težko zaustaviti," je pojasnila 37-letna Serena, ki je odlično servirala in kar petkrat odvzela začetni udarec Šarapovi.



Igralki sta se pomerili že 22-krat, a šele prvič v New Yorku. Z 20:2 v medsebojnih dvobojih vodi Williamsova, ki je dobila zadnjih 19 obračunov.

V nočnem sporedu terminu se bo okoli 2.30 Roger Federer za uvrstitev med 64 boril z Indijcem Sumitom Nagalom, 190. igralcem sveta. Nagal si je nastop na glavnem turnirju zagotovil prek kvalifikacij.

Raonic odpovedal nastop

Tik pred začetkom turnirja je nastop zaradi poškodbe odpovedal Milos Raonic. Nekdanjega finalista Wimbledona bo zamenjal Poljak Kamil Majchrzak, ki je izgubil zaključni dvoboj kvalifikacij.

SLOVENSKI NASTOPI

1. krog (M), torek:

KOVALIK (SLK) - BEDENE (SLO)

igrišče št. 15, četrti dvoboj

1. krog (Ž):

MARTIĆ (HRV/22) - ZIDANŠEK (SLO)

6:4, 4:6, 6:1

Torek:

COLLINS (ZDA) - HERCOG (SLO)

igrišče št. 11, drugi dvoboj

1. krog (M), zgodnji del tabele

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - CARBALLES BAENA (ŠPA)

6:4, 6:1, 6:4

LONDERO (ARG) - QUERREY (ZDA)

3:6, 6:1, 7:6 (3), 7:5

KUDLA (ZDA) - TIPSAREVIĆ (SRB)

3:6, 6:1, 7:6 (5), 6:1

LAJOVIĆ (SRB/27) - DARCIS (BEL)

7:5, 6:3, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/23) - SINNER (ITA)

CHARDY (FRA) - HURKACZ (POL)

3:6, 6:3, 6:7 (6), 6:1, 6:4

KECMANOVIĆ (SRB) - ĐERE (SRB)

6:2, 6:1, 7:5

LORENZI (ITA) - SVAJDA (ZDA)

3:6, 6:7 (5), 6:4, 7:6 (4), 6:2



OPELKA (ZDA) - FOGNINI (ITA/11)

6:3, 6:4, 6:7 (6), 6:3

KÖPFER (NEM) - MUNAR (ŠPA)

6:4, 7:6 (2), 5:7, 7:5

BROOKSBY (ZDA) - BERDYCH (ČEŠ)

6:1, 2:6, 6:4, 6:4

BASILAŠVILI (GRU/17) - FUCSOVICS (MAD)

3:6, 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

LOPEZ (ŠPA) - FRITZ (ZDA/26)

3:6, 6:4, 6:3, 6:4

NIŠIOKA (JAP) - GIRON (ZDA)

3:6, 6:4, 6:4, 6:4

DELLIEN (BEL) - KWON (KOR)

6:3, 6:4, 2:6, 2:3, b.b.

MEDVEDJEV (RUS/5) - GUNESVARAN (IND)

6:4, 6:1, 6:2

FEDERER (ŠVI/3) - NAGAL (IND)

DŽUMHUR (BiH) - BENCHETRIT (FRA)

4:6, 6:2, 6:3, 6:0

EVANS (VB) - MANNARINO (FRA)

6:4, 6:3, 2:6, 6:3

POUILLE (FRA/25) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:3, 4:6, 6:4, 6:4

PELLA (ARG/19) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

BERANKIS (LIT) - VESELY (ČEŠ)

BARRERE (FRA) - NORRIE (VB)

7:6 (4), 6:4, 4:6, 6:7 (5), 7:6 (2)

GOFFIN (BEL/15) - MOUTET (FRA)

6:3, 3:6, 6:4, 6:0



ĆORIĆ (HRV/12) - DONSKOJ (RUS)

7:6 (7), 6:3, 6:0

DIMITROV (BLG) - SEPPI (ITA)

6:1, 6:7 (2), 6:4, 6:3

CUEVAS (URU) - SOCK (ZDA)

6:4, 7:5, 7:6 (5)

MAJHRCZAK (POL) - JARRY (ČIL)

GARIN (ČIL/31) - EUBANKS (ZDA)

3:6, 7:6 (5), 6:4, 6:7 (4), 6:3

DE MINAUR (AVS) - HERBERT (FRA)

6:4, 6:2, 6:7 (6), 7:5

KLAHN (ZDA) - MONTEIRO (BRA)

6:3, 6:2, 6:3

NIŠIKORI (JAP/7) - TRUNGELLITI (ARG)

6:1, 4:1, b.b.

Pliškova po dveh podaljšanih igrah v 2. krog v New Yorku

1. krog (Ž), spodnji del tabele:

SVITOLINA (UKR/5) - OSUIGWE (ZDA)

6:1, 7:5

V. WILLIAMS (ZDA) - S. DŽENG (KIT)

6:1, 6:0

PETERSON (ŠVE) - PUIG (PRT)

6:3, 6:3

JASTREMSKA (UKR/32) - NICULESCU (ROM)

6:4, 1:6, 6:2

KENIN (ZDA/20) - VANDEWEGHE (ZDA)

7:6 (4), 6:3

SIEGEMUND (NEM) - FRECH (POL)

5:7, 6:3, 6:4

ŽU (KIT) - VANG (KIT)

6:3, 6:4

KEYS (ZDA/10) - DOI (JAP)

KONTA (VB/16) - KASATKINA (RUS)

6:1, 4:6, 6:2

GASPARJAN (RUS) - HON (AVS)

7:6 (4), 6:4

ALEKSANDROVA (RUS) - STOSUR (AVS)

6:1, 6:3

DŽANG (KIT/33) - GOLUBIC (ŠVI)

6:2, 6:1

JABEUR (TUN) - GARCIA (FRA/27)

7:6 (8), 6:2

SASNOVIČ (BLR) - BRADY (ZDA)

6:1, 4:6, 6:0

BOLKVADZE (GRU) - PERA (ZDA)

6:3, 5:7, 6:4

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - MARTINCOVA (ČEŠ)

7:6 (6), 7:6 (3)

S. WILLIAMS (ZDA/8) - ŠARAPOVA (RUS)

6:1, 6:1

McNALLY (ZDA) - BACSINSZKY (ŠVI)

6:4, 6:1

MUCHOVA (ČEŠ) - RIBAKINA (KAZ)

6:4, 6:4

HSIEH (TJV/29) - CEPELOVA (SLK)

6:4, 5:7, 6:3

MARTIĆ (HRV/22) - ZIDANŠEK (SLO)

6:4, 4:6, 6:1

BOGDAN (ROM) - DART (VB)

6:3, 6:1

SWIATEK (POL) - JOROVIĆ (SRB)

6:0, 6:1

SEVASTOVA (LAT/12) - BOUCHARD (KAN)

6:3, 6:3

MLADENOVIC (FRA) - KERBER (NEM/14)

7:5, 0:6, 6:4

FERRO (FRA) - GAVRILOVA (AVS)

6:3, 6:4

VAN UYTVANCK (BEL) - KUZMOVA (SLK)

6:4, 6:4

Š. VANG (KIT/18) - DOLEHIDE (ZDA)

SAKKARI (GRČ/30) - GIORGI (ITA)

6:1, 6:0

PENG (KIT) - LEPCHENKO (ZDA)

6:2, 7:6 (5)

DAVIS (ZDA) - LARSSON (ŠVE)

7:5, 6:2

BARTY (AVS/2) - DIJAS (KAZ)

1:6, 6:3, 6:2