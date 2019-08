Aljaž Bedene je prikazal odlično igro in bo tudi v nedeljskem finalu favorit. Foto: www.alesfevzer.com

Najboljši slovenski teniški igralec je pri vodstvu s 3:1 v drugem nizu padel in kar nekaj časa obležal na tleh. Zelo ga je bolelo koleno, potreboval je pomoč fizioterapevta. V nadaljevanju je izgubil servis, a se nato hitro zbral in zanesljivo dobil še zadnje tri igre.

Bedene lahko zbirko naslovov na challengerjih poveča na šestnajst, s čimer bi se le na en naslov približal slovenskemu rekorderju Blažu Kavčiču. Prvega je osvojil 2010 v Barletti v Italiji, zadnjega pa lani oktobra v Orleansu v Franciji. 30-letni Ljubljančan lahko postane tretji slovenski zmagovalec portoroškega challengerja. Leta 2013 je zmagal Grega Žemlja, ki je v polfinalu premagal prav Bedeneta, naslednje leto pa je bil najboljši Kavčič.

Bedene prikazal najboljši tenis ta teden

"Vsekakor sem danes prikazal najboljši tenis ta teden. Delno zaradi tega, ker Blaža dobro poznam, saj veliko trenirava skupaj, po drugi strani pa sem bil tudi zelo zbran in motiviran. Bolj ko se je dvoboj razvijal, bolj sem bil samozavesten in bolj sem zaupal svojim udarcem. Dokazal sem, da če izvajam svoje udarce, če ne delam neumnih napak in če sem vseskozi motiviran, lahko igram zelo dober tenis. Tako se mislim lotiti tudi finala," je dejal Bedene.

Bedene je prikazal najboljšo igro prav proti Blažu Roli. Foto: Sportida

Rola je priznal, da je zmagal boljši igralec. "Žal se danes stvari niso razvile v mojo smer tako kot v prejšnjih dneh. Delno sem za to kriv sam, delno pa, ker je bil na drugi strani Bedene. Ni mi pustil razviti moje igre, izkoristil je vse moje napake, jaz pa njegovih nisem. Brez dvoma je nocoj zmagal boljši tekmec."

28-letni Ptujčan vseeno zadovoljen zapušča slovensko obalo, saj se je četrtič na zadnjih petih challengerjih uvrstil vsaj v polfinale. Na novi lestvici ATP bo skočil za približno 15 mest in bo igral na kvalifikacijah za Odprto prvenstvo ZDA.

Durasovic izločil branilca naslova

Norvežan srbskih korenin Viktor Durasovic je v prvem polfinalu premagal branilca naslova Francoza Constanta Lestienna s 3:6, 6:1 in 6:1. 22-letnik, rojen v Trondheimu, zdaj pa s prebivališčem v Barceloni, je 429. igralec sveta. Finale je njegov največji uspeh v karieri. Do zdaj je bil na challengerjih enkrat v četrtfinalu.

Zmagovalca turnirja dvojic sta Rus Tejmuraz Gabašvili in Španec Carlos Gomes Herrera, ki sta v finalu ugnala avstrijski par Lucas Miedler/Tristan Samuel Weissborn s 6:3 in 6:2.

Finale bo v nedeljo ob 20.00.

PORTOROŽ, polfinale

(46.600 evrov, trda podlaga)

Polfinale:

BEDENE (SLO/1) - ROLA (SLO/3)

6:3, 6:2

DURASOVIC (NOR) - LESTIENNE (FRA/6)

3:6, 6:1, 6:1