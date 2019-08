Aljaž Bedene je proti 21-letnemu Lukasu Kleinu, 343. igralcu sveta, igral dve uri in 44 minut. Foto: Sportida

Bedene je dobil prvi niz s 6:3 in v drugem povedel s 4:1. Tu pa se mu je povsem ustavilo. Mladi Slovak je zaigral na vse ali nič in naredil velik preobrat. Najprej je dobil pet iger zapored in osvojil drugi niz, nato pa je Ljubljančanu na začetku tretjega še odvzel servis in povedel s 4:2.

Vseeno je imel 90. igralec na lestvici ATP toliko znanja in moči, čeprav je moral zaprositi za zdravniški premor zaradi bolečin v rami, da se je vrnil in po dveh zapravljenih priložnosti za zmago pri 5:4 sklenil dvoboj v podaljšani igri.

Bedene je bil po dvoboju vidno utrujen, predvsem pa razočaran zaradi pričakovanj, ki jih je imel pred turnirjem. "Nisem pravi, vidi se mi, da sem si pred turnirjem vzel odmor, drugi igralci, ki so realno slabši od mene, pa so bili v pogonu. Enostavno delam preveč napak. Vseeno moram biti zadovoljen, da sem zmagal, saj bom tako lahko še naprej vadil na trdi podlagi in se izpopolnjeval," je dejal.

Res se dobro počutim tu v Portorožu in uživam ob podpori publike. Nobena slaba točka me ne vrže iz tira, čutim energijo v svoji igri in že celo sezono kažem, da sem v dobri formi. Veselim se dvoboja z Aljažem, to je zmaga za slovenski tenis. Sicer imam od nekdaj težave, ko igram proti prijatelju, a verjamem, da mi bo moj trener Grega Žemlja dal prave nasvete. Blaž Rola

Leta 2010 dvoboj Bedene - Rola v Doboju

Rola je na drugi strani suvereno dobil tudi tretji dvoboj v Portorožu (je še brez izgubljenega niza) in se četrtič na zadnjih petih challengerjih od maja letos uvrstil vsaj med štiri najboljše. Od mladega Rusa Romana Safiulina je bil po dobri uri boljši s 6:2 in 6:1.

Polfinale si je zagotovil tudi lanski zmagovalec Portoroža, Francoz Constant Lestienne. Njegov tekmec Artjom Dubrivnij je dvoboj pri zaostanku s 4:6 in 0:3 predal. V polfinalu se bo Lestienne pomeril z Norvežanom Viktorjem Durasovicem.

Bedene in Rola se bosta v polfinalu drugič v karieri zoperstavila za točke na profesionalnih turnirjih. Prvič sta se srečala leta 2010 v četrtfinalu turnirja serije futures na pesku v Doboju v Bosni in Hercegovini, zmage v treh nizih pa se je veselil Bedene.

Slovenski polfinale bo tretji sobotni obračun na centralnem igrišču v Portorožu in se ne bo začel pred 21. uro. Ob 17.00 bo najprej finale dvojic, nato pa prvi polfinale med posamezniki.

Bedene glede na svoje stanje in dobre igre Role vlogo favorita v polfinalu prepušča Ptujčanu: "Blaž je trenutno v vrhunski formi in zanimivo bo videti, kako se bova lotila dvoboja. Resda sva skupaj veliko trenirala, da se dobro poznava, toda to bo povsem nova zgodba."

Blaž Rola se je zanesljivo prebil v polfinale. Foto: Sportida

MEDNARODNI TURNIR CHALLENGER PORTOROŽ

(46.600 evrov, trda podlaga)

Četrtfinale, tabela:

BEDENE (SLO/1) - KLEIN (SLK)

6:3, 4:6, 7:6 (4)

ROLA (SLO/3) - SAFIULIN (RUS/8)

6:2, 6:1

DURASOVIC (NOR) - KOLAR (ČEŠ/13)

6:4, 7:6 (6)

LESTIENNE (FRA/6) - DUBRIVNIJ (RUS)

6:4, 3:0, b.b.