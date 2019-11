Stefanos Cicipas je postal šesti najmlajši zmagovalec zaključnega turnirja sezone ATP. Rekorder je John McEnroe, ki je zmagal leta 1978 pri 19 letih. Foto: Reuters

Obračun je trajal dve uri in 35 minut. Gledalci v razprodani O2 Areni so lahko uživali v izjemni predstavi. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 110:93 za Grka, ki je naredil le 16 neizsiljenih napak, Avstrijec pa jih je kar 40.

Najmlajši šampion po Hewittu leta 2001

Cicipas je postal šesti najmlajši zmagovalec zaključnih turnirjev in prvi po Avstralcu Lleytonu Hewittu, ki je bil leta 2001 star dvajset let. Rekorder v petdesetletni zgodovini turnirja ostaja Američan John McEnroe, ki je 1978 lovoriko osvojil z 19 leti. Vseh pet dozdajšnjih najmlajših zmagovalcev je nato prišlo do številke ena na lestvici ATP. To so bili poleg McEnroeja in Hewitta še Pete Sampras, Andre Agassi in Boris Becker.

Turnir v Londonu je četrtič zapored osvojil igralec, ki do zdaj še ni zmagal na zaključnih turnirjih. Lani je bil to Alexander Zverev, leta 2017 Grigor Dimitrov, leta 2016 pa Andy Murray. Nazadnje se je to zgodilo med letoma 1988 in 1991, ko so slavili Boris Becker, Stefan Edberg, Andre Agassi in Pete Sampras.

Avstrijec dobil napet uvodni niz

V prvem nizu je Thiem v četrti igri z bekhendom rešil priložnost za brejk, nato pa si je v sedmi igri priigral dve, a mu ju prav tako ni uspelo unovčiti. Pri vodstvu s 4:3 si je Grk priigral prednost 15/40, vendar je nato Avstrijec nanizal štiri zaporedne točke in izenačil na 4:4. Rešil se je z asom in volejem.

Odločala je podaljšana igra, kjer je Thiem povedel s 5:2, nato je Cicipas izenačil na 5:5, a se je Avstrijec zbral in jo dobil z 8:6. Prvi niz je trajal kar 66 minut.

Izjemna predstava Cicipasa v drugem nizu

Drugi niz je bil precej bolj ekspresen. Cicipas je blestel v uvodnih štirih igrah, ko je oddal le dve točki. Grk je na svoj servis oddal le dve točki in zanesljivo je izenačil na 1:1 v nizih.

Objem dveh prijateljev pri mreži po koncu sijajnega obračuna. Oba upata, da bosta odigrala še kakšen finale na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters

Zalet je prinesel tudi v odločilni niz, ko je v tretji igri prišel do brejka, potem ko je Thiem poslal bekhend v mrežo. Avstrijec je po zaostanku z 1:3 nanizal tri igre zapored in znova je odločala podaljšana igra. Cicipas je povedel s 4:1 in imel dva servisa, a je uspelo Thiemu izenačiti na 4:4. Odločilna je bila deveta točka, ko je poslal forhend v mrežo in Grk je z močnim servisom končal maratonski obračun.

V odločilnem nizu začutil nervozo

Grk je imenitno predstavo prikazal v polfinalu, ko je ugnal Rogerja Federerja s 6:3 in 6:4. Švicarja je presenetil že januarja v Melbournu v štirih nizih, ko je tudi napovedal sijajno sezono.

"Odločilen je bil drugi niz, v katerem nisem imel več česa izgubiti in sem se sprostil. V tretjem sem nato začutil nervozo, saj na tako pomembnem prizorišču še nisem nastopil, ko pa je šla zadnja žogica zunaj igrišča, pa je sledilo popolno olajšanje," je bil zadovoljen Cicipas, ki je imel ogromno navijačev v O2 Areni.

Thiem: Tenis je včasih res lahko brutalen šport

Avstrijec je bil četrtič na zaključnem turnirju osmerice, v prvih treh letih je v skupinskem delu zmagal enkrat, tokrat pa je osvojil prvo mesto in nato v polfinalu izločil Alexandra Zvereva s 7:5 in 6:3.

Thiem je popustil v ključnih trenutkih podaljšane igre tretjega niza. Foto: Reuters

"Tenis je včasih res lahko brutalen šport. Cicipas si je zaslužil zmago, saj je res neverjeten igralec. Upam, da se bova še večkrat srečala v finalih velikih turnirjev," je dejal Thiem.

V medsebojnih obračunih zdaj vodi Thiem s 4:3. Ko je Thiem pred tremi leti prvič zaigral v Londonu, je bil Cicipas njegov partner na treningih.

Francoza Herbert in Mahut slavila med dvojicami

Med dvojicami sta naslov brez izgubljenega niza v celotnem tednu osvojila Francoza Pierre-Hugues Herbert in Nicolas Mahut, ki sta bila v finalu boljša od južnoafriško-novozelandske naveze Raven Klaasen-Michael Venus s 6:3 in 6:4.

